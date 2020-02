L’Antarctique est plus chaud que jamais

Antarctique: la température monte, mais ce n’était pas l’année la plus chaude de la Terre

Le fait est que ce changement n’est pas nécessairement surprenant. La Terre vient de connaître son janvier le plus chaud de tous les temps, et 2019 était le deuxième année la plus chaude enregistré. Selon leOrganisation météorologique mondiale, la péninsule antarctique (la pointe nord-ouest près de l’Amérique du Sud) est parmi les régions avec le chauffage le plus rapide de la planète. Sa température a augmenté de près de 3 degrés Celsius (37,4 degrés Fahrenheit) au cours des 50 dernières années et la quantité de glace perdue par la calotte glaciaire antarctique a augmenté au moins six fois entre 1979 et 2017.

Les chercheurs doivent vérifier la mesure effectuée par le thermomètre de la station de recherche argentine, mais ils disent que “tout ce que nous avons vu jusqu’à présent indique un record légitime probable”. En attendant, nous continuons avec les mesures.

Cette tendance se poursuivra probablement, car les chercheurs disent que la planète il chauffe plus vite qu’on ne le pensait initialement. À long terme, cela pourrait être inquiétant. Pendant ce temps, les experts disent que je changement climatique ils font des ravages dans les océans de la Terre et les affament.