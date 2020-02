L’antivirus Microsoft Defender arrivera sur iOS et Android

Le géant de Redmond travaille sur une version de son logiciel antivirus Microsoft Defender, également connu sous le nom de Windows Defender, Android et iOS à la fin de cette année. C’est un mouvement très curieux, mais aussi très intéressant.

Cela confirme que Microsoft a un grand intérêt à renforcer son offre de services, d’applications et d’outils sur Android et iOS, deux systèmes d’exploitation qui dominent le marché des smartphones et qui étaient, en partie, le “coupable” du naufrage de Windows 10 Mobile. Que dire, ceux de Redmond ont donné un sens au maximum “Si vous ne pouvez pas avec votre ennemi, rejoignez-le.”

De The Verge, ils nous disent que Microsoft travaille sur des applications pour les deux systèmes d’exploitation qui fourniront une protection antivirus totale et une expérience complète avec les «lignes de commande». Nous ne savons pas ce qu’il entend par ce dernier commentaire, mais nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir, car en théorie il travaille à les montrer à la conférence RSA qui aura lieu la semaine prochaine.

De Windows Defender à Microsoft Defender: antivirus multiplateforme

L’énorme succès de Windows Defender a conduit le géant de Redmond à le transformer en Microsoft Defender, un nom qui s’intègre beaucoup mieux dans le approche multiplateforme qui lui a donné au cours des derniers mois. Son arrivée sur macOS n’était que le début de ce qui allait arriver.

Il ne fait aucun doute que la version de l’antivirus Microsoft Defender pour Android et iOS ça devra être très différent de la version pour PC et Mac, peut-être pas tant en termes de fonctionnalités avancées, mais dans tout ce qui concerne l’interface et l’expérience utilisateur.

Vous devrez également faire face à d’autres défis importants qui sont clairement différenciés sur chacune de ces plateformes. Par exemple, Android a un problème majeur avec le malware “caché” dans certaines applications qui passent “la coupe” et se faufilent dans le Google Play Store, tandis qu’iOS a une approche plus fermée qui vous permet de mieux gérer ce problème.

Un autre des objectifs les plus importants que la solution antivirus Microsoft Defender devra atteindre sur iOS et Android est prévention du phishing ou phishing, qui est une autre des menaces les plus importantes qui affectent les deux plates-formes.

Nous verrons comment Microsoft déploie cette solution de sécurité dans les deux systèmes d’exploitation, quel modèle commercial il adopte et comment il le gère. Avant de terminer je vous rappelle que la société qui dirige Satya Nadella a également confirmé la sortie de Microsoft Defender ATP pour Linux, disponible pour les entreprises en version “preview”.