L’aperçu du calendrier Windows 10 regroupe les événements par mois dans le moteur de recherche

L’année dernière, nous vous avions déjà averti de l’existence d’une version renouvelée du Calendrier Windows 10. Un peu plus tard, nous avons appris plus de nouvelles et d’autres qui ont été incluses.

Nous attendons avec impatience que cette nouvelle version atteigne tous les utilisateurs car elle semble franchement bonne, tant pour le nouveau design que pour les nouvelles fonctionnalités. Cependant, pour le moment, il est réduit à un nombre limité d’initiés comme les garçons ALumia.

La dernière fonctionnalité qui a été améliorée est le chercheur d’événements. Les résultats de une recherche les montre maintenant groupés par mois. De cette façon, ils sont plus organisés et faciles à localiser.

Microsoft travaille sur cette nouvelle version depuis des mois et nous ne savons pas quand elle sera lancée pour tout le monde.