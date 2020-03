L’App Store chinois d’Apple n’a pas appliqué la loi depuis 2016

La suppression d’un jeu de l’App Store chinois d’Apple a révélé que la société Cupertino ne faisait pas appliquer les lois gouvernementales sur les licences introduites en 2016…

Le jeu Plague Inc a été retiré de l’App Store la semaine dernière après que le gouvernement chinois a déclaré qu’il était illégal. Le jeu n’était pas dans le meilleur des goûts, l’idée étant de concevoir un fléau qui va propager et anéantir la population du monde. Le didacticiel a également montré que la peste a commencé en Chine, ce qui n’était pas susceptible de lui faire gagner des amis dans le gouvernement chinois dans le meilleur des cas, et encore moins maintenant.

Mais il n’était pas immédiatement clair sur quelle base le jeu avait été déclaré illégal. TechCrunch révèle que le mystère a été résolu.

En 2016, le gouvernement chinois a introduit une loi obligeant les développeurs à obtenir une licence pour publier une application. Ndemic Creations, l’entreprise derrière le jeu, n’avait pas cette licence, donc le jeu n’aurait pas dû être publié. En effet, la société a demandé une licence et en a été refusée.

Ce qui a ensuite soulevé la question de savoir comment il est entré dans l’App Store, car Apple est tenu de vérifier le numéro de licence avant d’accepter une application. La réponse, semble-t-il, était qu’il était facile de tromper le système. Apple, suggère TechCrunch, n’était pas motivé pour identifier de tels tricheurs.

Apple a réussi à garder en stock les titres sans licence sur le plus grand marché du jeu au monde, où le contenu est strictement contrôlé. Le géant américain est incité à le faire. Malgré l’érosion de la part de l’iPhone en Chine (pour être honnête, tous les fabricants de téléphones chinois, mais Huawei ont récemment subi une baisse de part de marché), les applications iOS en Chine, en particulier les jeux, restent une source de revenus importante pour Apple.

Il est donc dans l’intérêt d’Apple de lever les obstacles pour la publication d’applications dans le pays. Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Avant 2016, la publication d’un jeu en Chine était relativement simple. À la suite du changement de réglementation cette année-là, Apple a commencé à demander aux jeux une preuve de licence gouvernementale – mais cela n’a pas tout fait pour appliquer la politique. Les médias locaux ont signalé que les développeurs pouvaient se débrouiller avec des numéros ISBN fabriqués ou contourner la règle en publiant d’abord dans un iOS App Store à l’étranger et en passant ensuite en Chine.

On dit que la société procède actuellement à ces vérifications sur les applications acceptées depuis l’entrée en vigueur de la loi, nous pouvons donc nous attendre à ce que davantage d’entre elles soient supprimées de l’App Store chinois d’Apple sous peu.

Apple a été mis sous pression lors de sa récente assemblée des actionnaires, lorsqu’une proposition de rapport de transparence sur la liberté d’expression – visant à révéler le respect par Apple des lois de ce type – a obtenu 40% des voix. Bien que cela n’ait pas été suffisant pour passer, cela a indiqué une inquiétude importante autour du problème.

