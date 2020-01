L’appareil Cellebrite en action – Vidéo officielle de la police

Le service de police en Écosse a publié une vidéo montrant un appareil Cellebrite en action, accédant à des SMS, des photos et des entrées d’agenda à partir d’un smartphone. Le même appareil est utilisé par de nombreuses agences américaines d’application de la loi…

La police écossaise fait valoir que ces appareils minimisent l’intrusion en permettant aux agents de déterminer rapidement si un téléphone contient ou non des preuves pertinentes. Sinon, dit-il, le téléphone peut être rapidement rendu à son propriétaire.

La technologie permet aux agents spécialement formés de trier les appareils mobiles pour déterminer s’ils contiennent des informations pouvant être utiles pour une enquête ou un incident de police. Cela permettra de faire progresser les lignes d’enquête à un stade beaucoup plus précoce et de renvoyer plus rapidement les dispositifs qui ne sont pas pertinents pour une enquête.

À l’heure actuelle, les gens peuvent être privés de leur téléphone pendant des mois, jusqu’à ce que la police puisse les rechercher. Il s’agit d’un problème qui peut affecter les victimes et les témoins, ainsi que les personnes accusées de crimes. L’utilisation de telles machines réduit la probabilité de cela, selon la police.

Le sous-chef de police, Malcolm Graham, a déclaré: «Les gens de tous âges mènent désormais une partie importante de leur vie en ligne et cela se reflète dans la façon dont nous enquêtons sur les crimes et les preuves que nous présentons aux tribunaux. […]

«L’augmentation de la participation des appareils numériques aux enquêtes et les capacités sans cesse croissantes de ces appareils signifient que la demande d’examens médico-légaux numériques est plus élevée que jamais. Cependant, les limites actuelles signifient que les appareils des victimes, des témoins et des suspects peuvent être pris pendant des mois, même s’il s’avère par la suite qu’il n’y a aucune preuve valable à leur sujet.

“En identifiant rapidement les appareils qui contiennent ou ne contiennent pas de preuves, nous pouvons minimiser l’intrusion dans la vie des gens et fournir un meilleur service au public”.

Cependant, si des preuves sont trouvées sur le téléphone, elles seront conservées même si l’appareil Cellebrite peut obtenir une copie presque complète de toutes les données qu’il contient.

Cellebrite a été largement rapportée comme étant la société qui a déverrouillé les iPhones dans l’affaire San Bernardino après que le FBI ait tenté de faire en sorte qu’Apple le fasse, bien qu’un autre rapport indique qu’il s’agissait de pirates indépendants. Quoi qu’il en soit, l’entreprise a cette capacité. L’histoire se répète maintenant alors que le FBI tente de faire pression sur Apple pour déverrouiller deux iPhones utilisés par le tireur dans le cas Pensacola.

Nous comprenons que les machines Cellebrite ont également été utilisées dans les magasins Apple pour transférer des contacts et d’autres données à partir de téléphones Android pour les nouveaux clients iPhone. Nous supposons qu’Apple a cessé de le faire après l’affaire San Bernardino.

Vous pouvez voir l’appareil Cellebrite en action dans la vidéo ci-dessous.

