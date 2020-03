L’appareil qui tue le coronavirus sur votre smartphone est presque épuisé sur Amazon – .

Chaque jour qui passe apporte des milliers et des milliers de nouveaux cas de COVID-19 dans le monde, et le nouveau coronavirus commence à peine à se propager dans diverses régions des États-Unis. Lisez les informations de n’importe quelle source fiable et vous verrez que tout cela rend une chose clairement claire: cela va devenir bien pire avant de s’améliorer. Certaines estimations récentes suggèrent que plus d’un quart de la population des États-Unis finira par contracter le nouveau coronavirus avant que tout soit dit et fait. C’est stupéfiant, et certaines personnes suggèrent que cette estimation pourrait en fait finir par être faible.

Maintenant, avant de vous affoler, il est important de noter que la majorité des cas de COVID-19 sont légers et pas du tout graves. Les problèmes surviennent généralement chez les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes sous-jacents qui sont déjà immunodéprimés. Cela dit, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter de contracter le nouveau coronavirus même si vous êtes en parfaite santé. Tout d’abord, vous ne savez jamais si vous pourriez avoir un problème sous-jacent, même si les chances semblent faibles. Deuxièmement, la propagation de COVID-19 continuera de s’accélérer à moins que les gens ne prennent des précautions.

Des choses comme les lingettes Clorox et Purell sont déjà presque impossibles à trouver, bien que vous puissiez toujours trouver des produits Purell en stock sur Amazon si vous vous dépêchez. Cependant, vous ne vous rendez peut-être pas compte qu’il existe un autre type de produit qui peut jouer un rôle important dans l’arrêt de la propagation du coronavirus.

Bien sûr, se laver les mains est extrêmement important, mais cela ne sert à rien si vous vous lavez les mains lorsque vous rentrez chez vous et continuez à utiliser le même smartphone sale que vous utilisiez lorsque vous étiez absent. C’est là que le désinfectant pour téléphone intelligent PhoneSoap 3 UV entre en jeu. Cet excellent appareil baigne votre smartphone dans une lumière UV qui tue les virus pendant 5 minutes. La lumière est projetée du dessus de votre smartphone et du téléphone, donc un seul passage est tout ce dont vous avez besoin pour tuer tous ces germes grossiers, COVID-19 inclus.

La bonne nouvelle est que le PhoneSoap 3 est toujours disponible à l’achat sur Amazon. La mauvaise nouvelle, cependant, est que les estimations d’expédition commencent déjà à déraper. Amazon expédie généralement beaucoup plus tôt que l’estimation ne le suggère, alors commandez-en un maintenant et il arrivera probablement plus tôt que vous ne le pensez. On ne sait pas quand le PhoneSoap 3 sera complètement vendu, donc c’est probablement votre dernière chance d’en obtenir un.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

hero8

Offres à Anker

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Anut21ng Photo / Shutterstock

.