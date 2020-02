L’Apple Mac Pro le plus cher pourrait-il être dépassé par cette station de travail AMD Epyc à 128 cœurs?

De nombreux petits fournisseurs de postes de travail se précipitent pour occuper un créneau très lucratif; Coreto, Scan, Velocity Micro et Boston ont une toute petite fenêtre d’opportunité avant que les géants de l’informatique (Lenovo, HP et Dell) ne sautent dans le train EPYC d’AMD.

L’EPYC 7702 est actuellement la meilleure option si vous recherchez le summum des performances des ordinateurs de bureau – en d’autres termes, vous ne trouverez rien d’Intel qui se rapprochera même de ce que le processeur AMD de la série Rome a à offrir.

Rome propose 64 cœurs et 128 threads, et vous pouvez en associer deux pour obtenir le type de puissance de traitement que l’on trouvait dans les superordinateurs il y a seulement quelques décennies.

À 51 399 $, le Mac Pro d’Apple n’a «que» 28 cœurs (Intel Xeon W-3275M) et peut accueillir jusqu’à 1,5 To de mémoire, deux Radeon Pro Vega II Duo (soit quatre GPU et 128 Go de mémoire HBM2) et un SSD de 8 To.

Comment cela se compare-t-il, disons, à un a-X2 de stations de travail contenant l’EPYC 7702?

Pour commencer, l’a-X2 est un peu plus cher à un peu plus de 53 000 $ (environ 41 500 £ / 81 800 $ AU). Cependant, vous obtenez deux processeurs 64 cœurs, 2 To de mémoire, une paire de GPU Nvidia Quadro RTX 8000 avec 48 Go de mémoire GDDR6 et 8,68 To de stockage haute vitesse. Pour votre tranquillité d’esprit, une garantie de trois ans avec service sur place le jour ouvrable suivant est également offerte.

C’est vrai, le boîtier (orné de deux ventilateurs d’admission avant de 200 mm) n’est pas aussi séduisant que le boîtier en aluminium du Mac Pro, mais vous en avez beaucoup plus pour votre argent.

Notez que, bien que Mediaworkstations expédie à l’international, vous devrez peut-être payer des taxes supplémentaires en fonction de votre emplacement.