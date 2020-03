L’Apple TV + réduit la qualité du streaming en Europe pour aider à réduire la pression sur les réseaux, aux côtés d’autres services de streaming

Lors du lancement d’Apple TV +, il a été salué pour sa qualité de streaming à débit binaire exceptionnellement élevé. Cependant, cela devrait changer pour le moment pour les clients à travers l’Europe (et peut-être bientôt d’autres marchés).

Les responsables européens ont demandé aux services de streaming de réduire la quantité de bande passante utilisée par leurs services, afin de réduire la pression sur les réseaux Internet. L’utilisation des services de streaming a considérablement augmenté ces dernières semaines à la suite de la pandémie de coronavirus. Naturellement, lorsque les gens sont isolés, ils ont tendance à regarder beaucoup plus la télévision que la normale.

Tout le contenu Apple TV + est théoriquement disponible aux formats 4K et HD.

Cependant, au moins pour le moment, les clients peuvent voir leur qualité considérablement réduite. Apple semble diffuser des flux vidéo avec des résolutions aussi basses que 670 pixels. En plus d’une résolution plus faible, les flux semblent fortement compressés avec des artefacts visiblement blocs.

La dégradation de la qualité vidéo est très perceptible, et plus encore sur les téléviseurs> 40 pouces que la plupart des gens ont dans leur salon ces jours-ci. La qualité inférieure est loin du contenu richement détaillé 4K HDR qu’Apple TV + sert normalement.

Attendez-vous à une vidéo Apple TV + en blocs et pixellisée pour le moment

Les clients européens constatent également une baisse de la qualité de services tels que Netflix et Amazon Prime, mais la qualité de streaming choisie par Apple se révèle particulièrement agressive. Amazon Prime et Netflix semblent toujours diffuser des flux HD, tandis qu’Apple est le type de qualité que vous attendez d’un streaming sur un téléphone via un réseau 3G.

Il est possible qu’Apple améliore la qualité dans les jours et les semaines à venir, alors que les fournisseurs de services Internet à large bande et les réseaux de diffusion de contenu apprennent à gérer les nouvelles tendances des utilisateurs. Netflix a déclaré à BBC News que son plan actuel était de réduire les débits de diffusion en continu pendant 30 jours:

«À la suite des discussions entre le commissaire Thierry Breton et [Netflix chief executive] Reed Hastings, et compte tenu des défis extraordinaires soulevés par le coronavirus, Netflix a décidé de commencer à réduire les débits binaires dans tous nos flux en Europe pendant 30 jours », a déclaré la société.

Ce n’est qu’un domaine de plus où des sacrifices collectifs doivent être consentis pour maintenir la société face à une crise de santé publique. Cela étant dit, une qualité de streaming altérée est naturellement gênante.

Certains clients de Netflix se sont plaints qu’ils paient maintenant pour un plan 4K HQ qu’ils ne peuvent pas utiliser, et ont demandé à Netflix de réduire temporairement les prix jusqu’à ce qu’il soit autorisé à transmettre à nouveau des flux de qualité complète. Ce n’est pas un dilemme pour Apple, car Apple TV + n’offre pas de plans multiples et ne facture donc pas de frais supplémentaires pour l’accès aux flux 4K.

