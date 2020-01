L’Apple Watch 3 est de retour en stock et en vente pour 199 $ chez Walmart

Si vous n’avez pas accroché une Apple Watch 3 à prix réduit lors de la vente du Black Friday ou du Cyber ​​Monday, alors vous avez de la chance. Walmart a la montre connectée la plus vendue en stock et en vente pour 199 $. C’est une remise de 80 $ et le prix fantastique pour une montre intelligente riche en fonctionnalités.

L’Apple Watch 3 regorge de fonctionnalités axées sur la santé et la remise en forme tout en vous gardant connecté. La montre intelligente surveille l’activité, les entraînements et les calories brûlées et offre une surveillance de la fréquence cardiaque 24/7. La montre intelligente à l’épreuve de la natation vous avertira même lorsqu’un rythme cardiaque anormalement élevé ou faible est détecté et dispose d’une application de respiration pour aider à lutter contre le stress quotidien. La montre Series 3 offre une autonomie de 18 heures et comprend des fonctionnalités de base de smartwatch telles que la possibilité de passer des appels, d’envoyer des messages et de recevoir des notifications.

La toute nouvelle Apple Watch 5 coûte actuellement 440 $, ce qui rend le prix de 199 $ sur la série 3 extrêmement attrayant. Nous ne savons pas combien de temps Walmart aura la montre connectée en stock, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Apple Watch Series 3 GPS 38 mm: 279 $ 199 $ chez Walmart

Walmart a de retour l’Apple Watch Series 3 en stock et en vente pour 199 $. La montre intelligente de 38 mm est dotée d’une surveillance de la fréquence cardiaque et de la technologie GPS et est disponible dans une bande sport en noir et blanc.

Voir l’offre

Apple Watch Series 3 GPS + Cellulaire 38 mm: 379 $ 299 $ chez Walmart

Si vous êtes intéressé par un forfait cellulaire, Walmart propose l’Apple Watch Series 3 avec cellulaire en vente pour 299 $. La montre intelligente de la série 3 comprend une connectivité LTE, qui vous permet d’obtenir une connectivité Internet et téléphonique sur votre montre même lorsque votre iPhone est loin.

Voir l’offre

Découvrez plus de ventes de montres Apple avec le Apple Watch: les meilleurs prix et offres sur chaque modèle encore en stock chez les détaillants.

Apple Watch Series 3 38 mm …

Apple – Apple Watch Series 3 …

Apple Watch Series 3 GPS -…

Apple Watch Series 3 (GPS, …