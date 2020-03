L’Apple Watch 6 ajoutera une détection d’oxygène dans le sang

Alors qu’Apple Watch semble avoir fonctionné le conserver le même design depuis son lancement d’origineCependant, de nombreux utilisateurs n’avaient pas inclus de nouvelles fonctionnalités dans leur section vedette: la santé.

Et c’est qu’étant l’un des appareils les plus complets en termes de mesures, même recommandé par certains médecins dans d’autres pays, l’Apple Watch ne comprend pas encore lectures d’oxygène dans le sang présent dans la plupart des bracelets et bandes de 20 euros.

Maintenant, plus de cinq ans plus tard, il semble que la société s’apprête enfin à ajouter cette fonctionnalité à ses montres, récemment découverte dans une mention dans le code d’une version développeur depuis iOS 14.

Et c’est que la nouvelle version du système d’exploitation aurait de nouvelles notifications de santé basées sur cette mesure. Cependant, les détails sur la façon dont cela sera fait ne sont toujours pas clairs, compte tenu de la possibilité d’une simple mise à jour logicielle ou de la dépendance à l’égard d’un nouveau matériel.

Et on pense que le matériel Apple Watch original pourrait être capable de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang grâce au moniteur de fréquence cardiaque intégré, mais vraiment à l’horloge jamais incorporé d’oxymètre de pouls.

Quelque chose qui a fait penser à beaucoup l’arrivée d’une nouvelle version de l’Apple Watch dans laquelle l’un de ces capteurs est déjà installé.

En tout cas, l’Apple Watch Series 6 Ils semblent être les premiers appareils à ajouter cette fonctionnalité, il faudra donc peut-être quelques mois pour confirmer leur arrivée, ce qui coïncide sûrement avec le prochain événement de présentation d’Apple.

Donc, pour le moment, la date la plus plausible semble être pendant les mois d’automne, pour laquelle la présentation du nouveau système d’exploitation pour smartwatches est attendue, watchOS 7.