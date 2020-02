L’Apple Watch a dépassé l’ensemble de l’industrie horlogère suisse en 2019, selon Strategy Analytics

L’activité des appareils portables d’Apple continue de croître, et les nouvelles données de Strategy Analytics soulignent aujourd’hui l’impact d’Apple Watch. Bien qu’Apple ne signale pas de ventes d’unités pour Apple Watch, Strategy Analytics estime qu’Apple a expédié 31 millions d’unités dans le monde en 2019.

La comparaison soulignée par ce rapport est contre l’industrie horlogère suisse, qui a vendu 21 millions d’unités en 2019. Ce nombre comprend les ventes de «toutes les marques de montres suisses combinées», explique Strategy Analytics. En plus de surperformer l’industrie horlogère suisse, l’Apple Watch a également augmenté de 36% en glissement annuel, les ventes unitaires passant de 22,5 millions à 30,7 millions.

À l’inverse, l’industrie horlogère suisse a connu une baisse de 13% en glissement annuel, passant de 24,2 millions de ventes à 21,1 millions. Steven Waltzer, analyste principal chez Strategy Analytics, a souligné que l’Apple Watch est particulièrement attrayante pour les jeunes consommateurs, car les marques horlogères suisses sont à la traîne:

Les horlogers suisses traditionnels, comme Swatch et Tissot, perdent les guerres de smartwatch. L’Apple Watch offre un meilleur produit par le biais de canaux de vente au détail plus profonds et séduit les jeunes consommateurs qui souhaitent de plus en plus les bracelets numériques. La fenêtre permettant aux marques horlogères suisses d’avoir un impact sur les montres connectées se ferme. Le temps peut manquer pour Swatch, Tissot, TAG Heuer et autres.

Apple lui-même ne déclare pas les ventes unitaires d’Apple Watch ou de ses produits, donc ces chiffres de Strategy Analytics doivent être traités avec un certain scepticisme. Néanmoins, il est clair que l’Apple Watch continue de croître et de consommer dans les ventes des horlogers traditionnels.

Dans sa publication des résultats du premier trimestre 2020, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars dans sa catégorie Wearables, Home et Accessories. Ce trimestre a marqué la première fois que l’activité Apple d’Apple Wearables surpasse le Mac, ce qui a généré 7,2 milliards de dollars de revenus à titre de comparaison.

Vous pouvez lire l’intégralité du rapport Strategy Analytics ici. Que pensez-vous de l’impact de l’Apple Watch sur l’industrie horlogère suisse? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

