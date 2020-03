L’Apple Watch d’Oppo est une arnaque flagrante, mais elle a une fonctionnalité qu’Apple devrait voler – .

La première montre intelligente d’Oppo semble très familière, et c’est parce qu’elle ressemble à une Apple Watch.

La montre Oppo Watch possède un grand nombre des mêmes fonctionnalités que la montre Apple Watch, mais fonctionne sous Android, et elle est beaucoup plus abordable.

Il a même quelques fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur l’Apple Watch, y compris la charge ultra-rapide.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Nous avons vu la nouvelle Oppo Watch il y a des semaines lors de sa première fuite, et il était clair dès le départ que nous envisagions une arnaque flagrante d’Apple Watch. C’est comme si Oppo n’avait même pas essayé de trouver quelque chose d’unique. L’Oppo Watch est tellement similaire à l’Apple Watch que vous pourriez ne pas croire qu’elle est réelle. Mais il est. Oppo l’a dévoilé vendredi, et l’appareil ressemble exactement à ce que nous pensions. Dans cet esprit, il existe une fonction Oppo Watch dont l’appareil copié pourrait bénéficier. Et ce n’est pas l’écran incurvé.

Comment essayez-vous de faire sonner un clone Apple Watch comme un produit original? Vous y ajoutez des bords latéraux incurvés et vous utilisez deux boutons distincts au lieu du combo Digital-Crown-and-Side-button de l’Apple Watch. Tout le reste de la conception de la montre Oppo semble familier. Regardez toutes les images ci-dessous. La taille de l’écran et la conception générale, le cadre métallique et même les bandes crient Apple Watch.

Source de l’image: Oppo

L’écran incurvé, appelé écran hyperboloïde flexible 3D, est en fait plus grand que le plus grand modèle d’Apple Watch Series 5, mesurant 46 mm, 2 mm de plus que celui d’Apple. Il s’agit d’un écran de 1,91 pouces avec un rapport écran / corps de 72,76% et une résolution de 402 x 475.

Le dos de la montre présente «une conception céramique 3D intégrée et des capteurs conçus pour maximiser le contact avec la peau sans exercer de pression». La montre est livrée avec un capteur de fréquence cardiaque intégré comme l’Apple Watch. Et il est livré avec cinq capteurs d’exercice, ainsi que des rappels d’activité et de respiration.

Source de l’image: Oppo

L’Oppo Watch est livré avec un support eSIM intégré comme l’Apple Watch cellulaire. Et comme la montre intelligente d’Apple, il prend en charge la lecture de musique, les paiements et les applications de montre.

L’Oppo a une fonctionnalité que l’Apple Watch n’a pas encore obtenue, et c’est le suivi du sommeil. Selon la société, l’Oppo Watch peut surveiller le sommeil et générer des rapports détaillés sur l’expérience de sommeil.

Source de l’image: Oppo

Le suivi du sommeil fait depuis longtemps l’objet de rumeurs pour l’Apple Watch, et nous pourrions l’obtenir dans un proche avenir, de sorte que ce n’est pas la fonctionnalité qu’Apple devrait voler à l’Oppo Watch. Ce qu’Oppo a fait pour la smartwatch a été d’adapter l’une de ses technologies de smartphone emblématiques, qui conviendrait également à l’iPhone. Il s’agit de la nouvelle technologie de charge ultra-rapide VOOC pour la batterie, appelée Watch VOOC Flash Charging.

Une charge complète de la batterie prend 75 minutes, selon Oppo, “et 15 minutes de temps de charge donneraient une charge de 46%, ce qui correspond à environ 18 heures de temps d’utilisation”. Non, nous ne savons pas pourquoi un communiqué de presse dit “apparemment”. Mais c’est assez impressionnant si c’est vrai.

Source de l’image: Oppo

Une charge complète de la batterie est bonne pendant 40 heures d’utilisation, et le mode d’économie d’énergie vous permet d’utiliser les fonctions essentielles de la montre pendant 21 jours maximum avec une charge. Cette charge ultra-rapide pourrait être utile pour l’Apple Watch, qui a besoin d’environ 2,5 heures pour atteindre 100%, selon Apple.

L’Oppo Watch sera disponible dans le monde entier à partir du 24 mars, date de son lancement en Chine. Cette version exécutera un système d’exploitation ColorOS basé sur Android, mais d’autres marchés pourraient obtenir une version différente. Le téléphone coûtera 1499 yuans (215 $) en Chine, ce qui est un prix de départ beaucoup plus bas que l’Apple Watch.

Source de l’image: Oppo

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.