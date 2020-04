L’Apple Watch est en vente dès maintenant sur Amazon à partir de seulement 189 $ – .

L’Apple Watch n’est pas seulement la série de montres connectées la plus vendue sur le marché en ce moment, c’est la série de montres la plus vendue sur la planète, avec des revenus qui éclipsent tout le reste malgré son prix bas par rapport aux marques conventionnelles.

Aussi abordables qu’elles sont comparées à de grandes marques comme Rolex, les montres Apple sont souvent en vente pour encore moins d’argent chez des détaillants comme Amazon.

À l’heure actuelle, Amazon offre jusqu’à 50 $ de réduction sur les derniers modèles d’Apple Watch Series 5, et l’Apple Watch Series 3 toujours disponible commence à seulement 189 $ aujourd’hui.

Vous vous souvenez à quel point c’était fou quand Apple était le premier fournisseur de smartphones au monde pendant un certain temps malgré la vente d’un seul modèle de smartphone? L’iPhone était en effet une anomalie, et Apple continue de tirer plus de bénéfices des ventes d’iPhone que tout autre fabricant de smartphones. Ce qui pourrait être encore plus remarquable, cependant, c’est ce qu’Apple a fait avec l’Apple Watch.

Apple est entré dans l’espace de la smartwatch alors qu’il était encore le cul de chaque blague. Les montres intelligentes sur le marché étaient des appareils horribles qui étaient laids et maladroits, et ils ne fonctionnaient pas du tout. Inutile de dire que l’Apple Watch était une bouffée d’air frais lorsqu’elle a fait ses débuts, et elle est rapidement devenue l’une des montres les plus vendues au monde. Plus récemment, Apple a annoncé que les ventes trimestrielles d’Apple Watch dépassaient toutes les marques de montres conventionnelles.

La partie la plus impressionnante de la réussite d’Apple est la comparaison entre les modèles d’Apple Watch abordables et les montres d’horlogers suisses. Et maintenant, vous paierez encore moins que vous ne le feriez normalement si vous vous dirigez vers Amazon. Les modèles Apple Watch Series 5 et Series 3 sont en vente dès maintenant à des prix avantageux, avec des remises disponibles pouvant atteindre 50 $.

À partir de l’Apple Watch Series 3, vous manquez déjà de temps, car plusieurs options différentes sont épuisées. Cliquez pour voir les différents modèles qui sont encore disponibles, mais les prix commencent actuellement à seulement 189 $.

Passant à l’Apple Watch Series 5, c’est une grande mise à niveau et vous trouverez aujourd’hui de grandes remises sur Amazon. L’Apple Watch Series 5 d’entrée de gamme avec GPS coûte 50 $ de réduction dans plusieurs options de couleurs et de tailles différentes, ce qui fait chuter le prix d’entrée à seulement 349 $. Passez à l’Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) et vous trouverez de nombreux autres modèles à prix réduits disponibles. La montre étanche d’Apple avec un grand nouvel écran toujours allumé a tellement de fonctionnalités que vous allez adorer, et c’est maintenant le moment idéal pour en acheter une et économiser de l’argent dans le processus.

