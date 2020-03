L’Apple Watch ne détecte pas l’AFib 30 à 60% du temps – études

Apple a reconnu dans sa soumission à la FDA que l’Apple Watch ne peut pas détecter l’AFib lorsque la fréquence cardiaque est supérieure à 120 battements par minute, et un rapport suggère aujourd’hui que cela signifie qu’il peut ne pas détecter la condition dans 30 à 60% des cas.

Apple a toujours pris soin de souligner les limites de la capacité de la montre à détecter AFib…

Un rapport Fortune le note aujourd’hui.

Pomme […] indique ouvertement que sa montre intelligente «ne recherche pas constamment AFib» et que «les personnes atteintes d’AFib peuvent ne pas recevoir de notification».

Cependant, il indique que l’incapacité de la montre à détecter l’AFib lorsque la fréquence cardiaque de l’utilisateur est supérieure à 120 bpm est une limitation très importante.

AFib a généralement une fréquence cardiaque de 100 à 175 battements par minute (bpm), selon la clinique Mayo. En 2015, une étude publiée dans les Annals of Medicine a révélé que dans une cohorte de 2821 patients atteints d’AFib nouvellement apparue, la fréquence cardiaque moyenne était de 109 bpm. Mais, selon l’étude, environ un tiers des patients avaient une fréquence cardiaque supérieure à 120. En outre, certains de ces patients recevaient des bêta-bloquants, une thérapie médicamenteuse couramment utilisée pour contrôler le taux rapide et les symptômes de l’AFib. Étant donné que les bêta-bloquants provoquent une diminution directe de la fréquence cardiaque, cette population de patients peut avoir une fréquence cardiaque plus lente que celle qui serait typique pour un groupe de patients non traités, ce qui entraîne une sous-estimation des véritables fréquences cardiaques AFib pour une population plus importante.

Dans une autre étude clinique récente publiée dans Circulation, les chercheurs ont examiné la capacité de l’Apple Watch à détecter l’AFib dans un groupe de patients après une chirurgie cardiaque, une complication courante après cette procédure. L’étude a révélé que l’Apple Watch n’a détecté l’anomalie que dans 34 des 90 cas, soit une précision de 41% seulement.

En d’autres termes, une étude a révélé que l’Apple Watch ne détecte pas l’AFib dans environ un tiers des cas, tandis qu’une seconde a constaté que le taux d’échec pouvait atteindre 59%.

La préoccupation exprimée dans la pièce est qu’elle peut créer un faux sentiment de sécurité. Le fait que quelqu’un qui pourrait suspecter un problème pourrait être rassuré si son Apple Watch ne signale rien.

Les «notifications de rythme irrégulier», telles qu’elles sont décrites par Apple, font néanmoins partie des alertes de l’Apple Watch, créant potentiellement un faux sentiment de sécurité pour un consommateur qui pourrait ne pas avoir lu ou ne pas comprendre, les mises en garde importantes qu’Apple a noté .

Bien sûr, la réponse d’Apple à cette question serait que, sans un appareil comme l’Apple Watch, le taux de détection parmi les personnes asymptomatiques serait de 0%. Quelque part entre 40% et 70% de chances de détection est massivement mieux que rien.

Il convient également de noter qu’Apple a choisi de ne pas faire certifier la Watch FDA pour détecter AFib au-dessus de 120 bpm. Un autre appareil a reçu l’autorisation de la FDA l’année dernière pour détecter deux nouvelles affections cardiaques, non pas parce que l’appareil avait de nouvelles capacités, mais parce que la société avait atteint le point où elle avait suffisamment confiance en elle pour faire la demande.

Il se pourrait bien que l’Apple Watch soit également capable, mais Apple fait preuve de prudence dans ce qu’elle prétend. Certes, il y a eu des cas où la montre a détecté des fréquences cardiaques bien supérieures à 120 bpm et a incité à une enquête sur les problèmes de santé.

Mais oui, il convient de souligner le point: si vous avez des raisons de vous inquiéter, consultez un médecin, même si votre Apple Watch pense que tout va bien.

