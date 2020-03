L’Apple Watch peut-elle réduire le risque d’AVC? L’étude «Heartline» de Johnson & Johnson veut découvrir

Apple et Johnson & Johnson s’associent pour mener une nouvelle étude sur la santé afin de déterminer si l’iPhone et l’Apple Watch peuvent réduire le risque d’AVC. L’étude est rendue possible grâce à une nouvelle application Heartline pour iPhone qui combine les données de l’application Apple Watch ECG.

L’étude est ouverte aux participants qui répondent à ces critères:

Vivre aux États-Unis

65 ans et plus

Avoir une assurance-maladie originale (traditionnelle)

Utilisez l’iPhone 6s ou une version ultérieure

Acceptez de fournir un accès aux données des réclamations Medicare

Johnson & Johnson décrit l’étude dans l’annonce d’aujourd’hui:

Le programme d’engagement, via l’application Heartline Study de Johnson & Johnson, fournira une formation continue, des conseils, des enquêtes et des questionnaires sur de nombreux sujets liés à la santé cardiaque globale tout au long de la période d’engagement actif de deux ans.

L’application ECG peut classer un électrocardiogramme comme rythme sinusal ou AFib.

La fonction de notification de rythme irrégulier fournira des notifications de rythmes cardiaques irréguliers évoquant AFib.

Myoung Cha, responsable des initiatives stratégiques en santé d’Apple, souligne l’importance de la confidentialité dans le cadre de l’étude:

“La technologie Apple a un impact significatif sur la recherche scientifique grâce aux puissantes capacités de l’iPhone et de l’Apple Watch, toutes avec la confidentialité au centre de l’expérience des participants”, a déclaré Myoung Cha, responsable des initiatives stratégiques en matière de santé chez Apple. «L’étude Heartline aidera à mieux comprendre comment notre technologie pourrait à la fois contribuer à la science et aider à améliorer les résultats pour la santé, notamment en réduisant le risque d’AVC.

L’étude se déroulera sur trois ans, dont deux ans d’engagement et un an de collecte de données. Les participants à l’étude seront divisés en deux groupes:

Un groupe participera en utilisant uniquement l’application Heartline Study sur son iPhone. L’autre groupe participera en utilisant l’application d’étude sur son iPhone en plus d’obtenir une Apple Watch pour utiliser l’application ECG et la fonction de notification de rythme irrégulier.

Étant donné que tous les participants n’utilisent pas l’Apple Watch, il n’est pas nécessaire de posséder l’appareil. L’étude nécessitera cependant l’Apple Watch Series 5 pour les participants du groupe Apple Watch, mais des montres de prêt seront disponibles.

L’Apple Watch s’est déjà révélée efficace dans les principales études sur la santé cardiaque. L’année dernière, Stanford Medical a publié les résultats de l’étude Apple Heart Study. Apple a poursuivi cette étude avec une application de recherche dédiée sur iPhone et Apple Watch, en utilisant la montre intelligente pour étudier une variété de domaines.

Rendez-vous sur Heartline.com pour en savoir plus sur la nouvelle collaboration entre Apple et Johnson & Johnson.

