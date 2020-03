L’Apple Watch pourrait bientôt détecter les niveaux d’oxygène dans le sang

pomme travaille sur une fonctionnalité qui permettra Apple Watch détecter pour la première fois niveaux d’oxygène dans le sang, selon les extraits de code iOS 14 obtenu à partir de ..

Actuellement, les montres Apple série 1 et plus tard ils peuvent avertir le porteur lorsqu’ils détectent rythmes cardiaques irréguliers qui suggèrent qu’ils peuvent être à risque de fibrillation auriculaire (Fib A). Ils peuvent également envoyer des alertes lorsque la fréquence cardiaque d’un utilisateur reste supérieur ou inférieur à un BPM (battements par minute). Avec la possibilité de surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang, l’Apple Watch peut également avertir le porteur s’il risque de arrêt respiratoire ou cardiaque.

Les niveaux d’oxygène dans le sang peuvent également être utiles pour les athlètes. Ils peuvent indiquer dans quelle mesure leur corps s’adapte à différents niveaux d’activité.

Apple Watch: la nouvelle fonction peut être fondamentale pour les athlètes et les médecins

La surveillance de l’oxygène dans le sang est l’une des nombreuses fonctions sur lesquelles Apple travaille pour étendre les capacités de santé de ses montres connectées. L’entreprise travaille également correction d’un bug dans la fonction électrocardiogramme (ECG). Ce bug a conduit à la série Apple Watch 4 et 5 pour prendre des lectures de fréquence cardiaque non concluantes entre 100 et 120 BPM. L’automne dernier, une liste de l’App Store faisait allusion à une application Sleep non publiée, qui permettrait aux utilisateurs de régler l’heure du coucher et du réveil, ainsi que d’apporter la surveillance du sommeil attendue depuis longtemps sur Apple Watch.

Apple ne serait pas la première entreprise à implémenter cette fonctionnalité pour les appareils portables. Fitbit a lancé la surveillance de l’oxygène dans le sang sur sa ligne verser et sur ses trackers de fitness Charge 3 et Ionic plus tôt cette année. Apple est susceptible d’en offrir un version plus avancée de cette fonction. Fitbit ne souhaite pas que vos données soient utilisées diagnostics médicaux. Apple, d’autre part, a fortement commercialisé ses récentes montres Apple comme des appareils qui peuvent améliorer les conversations avec les médecins.