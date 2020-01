L’Apple Watch Series 3 de 42 mm est tombé à 219 $, le prix le plus bas d’Amazon à ce jour – .

L’Apple Watch Series 5 est le meilleur modèle que vous pouvez acheter en ce moment, et il y a un tas de bonnes affaires disponibles dès maintenant sur Amazon si vous cherchez à en obtenir un. Cela dit, l’Apple Watch Series 3 est une bien meilleure valeur. Vous avez accès à la plupart des mêmes fonctionnalités et à toutes les mêmes applications pour une fraction du coût, et c’est pourquoi presque tous les modèles populaires de la série 3 se sont vendus sur Amazon avant les vacances de cette année. Maintenant, non seulement ils sont de retour en stock, mais l’une des options les plus vendues est tombée à un nouveau prix bas! L’Apple Watch Series 3 38 mm peut être acheté pour 199 $ en ce moment, ce qui est le même prix que vous trouverez dans la plupart des magasins. Mais le modèle Apple Watch Series 3 de 42 mm est disponible dès maintenant pour 219 $, ce qui est un nouveau record absolu!

Voici les principaux détails de la page du produit:

GPS

Capteur cardiaque optique

Couronne numérique

S3 avec processeur double cœur

Accéléromètre et gyroscope

Preuve de natation

watchOS 5

Boîtier en aluminium

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.