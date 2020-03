L’Apple Watch Series 5 atteint de nouveaux plus bas, le stockage SanDisk 10 $, plus

Les meilleures offres de mardi incluent de nouveaux records absolus sur l’Apple Watch Series 5, la SanDisk Gold Box d’Amazon et des étuis officiels pour iPhone. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Offres Apple Watch Series 5

Amazon prend maintenant jusqu’à 55 $ sur divers modèles d’Apple Watch Series 5, offrant de nouveaux bas absolus en cours de route. La livraison gratuite est disponible pour tous. L’une de ces réalisations est le modèle 40 mm GPS + Cellular à 445 $, ce qui est inférieur au prix habituel de 499 $. Il s’agit de la meilleure offre que nous ayons suivie sur Amazon. Avec Best Buy facturant le plein prix dans tous les domaines, c’est le moment idéal pour conclure une affaire. Assurez-vous de passer en revue le reste des offres GPS et cellulaire d’Amazon pour des offres supplémentaires, notez simplement que certaines annonces ne verront pas la remise retirée avant le paiement.

La boîte d’or SanDisk d’Amazon commence à 10 $

Amazon propose le stockage SanDisk et Western Digital à partir de 10 $. Notre premier choix est la carte microSD SanDisk Ultra 400 Go à 45 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel jusqu’à 60 $ et à un nouveau record absolu d’Amazon. Les fonctionnalités notables ici incluent des vitesses de transfert allant jusqu’à 100 Mo / s et un adaptateur de carte SD fourni. Idéal pour ajouter un espace de stockage substantiel à votre appareil photo, Nintendo Switch ou appareil Android. Découvrez le reste de la vente d’aujourd’hui ici.

Étuis officiels pour iPhone à prix réduit

Best Buy et Amazon réduisent un certain nombre d’étuis officiels pour iPhone. Les offres sur les coques iPhone 11 / Pro / Max commencent à $ 25, marquant certains des meilleurs que nous ayons vus à ce jour. Vous pouvez également économiser sur les accessoires iPhone X / S / Max de la génération précédente 20 $.

Le câble Lightning officiel d’Apple frappe Amazon bas

Amazon propose le 1-M officiel d’Apple. Câble Lightning de 9,50 $. La livraison gratuite est disponible pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. À titre de comparaison, Apple facture généralement 19 $ tandis que les autres détaillants commencent à 15 $. Il s’agit du deuxième meilleur prix que nous ayons suivi à ce jour. Les câbles Lightning officiels d’Apple sont rarement réduits, ce qui en fait un excellent moment pour charger sur des longueurs de trois ou six pieds. Idéal pour jeter un câble supplémentaire dans votre sac de sport ou la voiture en cas d’urgence.

L’élégant haut-parleur Woburn II de Marshall coûte 100 $ de rabais

Amazon propose actuellement le haut-parleur Bluetooth sans fil Marshall Woburn II en noir pour 350 $. Après avoir chuté de 450 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 100 $, correspond au meilleur prix que nous avons vu depuis quelques mois et est le deuxième meilleur que nous ayons jamais vu. La gamme complète d’enceintes de Marshall est tout sauf typique dans le domaine de l’apparence, et son Woburn II n’est pas différent. Il arbore un design en vinyle texturé que les fans de rock adoreront sans aucun doute. Propulsé par 100 W de puissance, vous trouverez deux tweeters de 1 pouce et deux subwoofers de 5,25 pouces. Tout cela équivaut à un haut-parleur qui “frappe les aigus proprement, gère les basses avec facilité et a une gamme moyenne claire et réaliste.” Parallèlement à la connectivité Bluetooth, vous envisagez également des entrées 3,5 mm et RCA. R

