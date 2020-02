L’Apple Watch Series 5 atteint des niveaux record et des offres sur iPad Pro

Les meilleures offres de lundi incluent l’Apple Watch Series 5 à partir de 355 $, ainsi que les réductions sur iPad Pro et le dernier MacBook Pro 16 pouces. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

L’Apple Watch Series 5 atteint de nouveaux records absolus

Amazon propose divers modèles de GPS Apple Watch Series 5 de 355 $, offrant une remise de 44 $ et marquant de nouveaux creux absolus sur Amazon. Ceux qui s’intéressent aux configurations haut de gamme peuvent économiser gros avec Amazon prenant jusqu’à 250 $ de rabais acier inoxydable, boucle milanaise et autres listes cellulaires. Découvrez l’intégralité de la vente ici.

Assurez-vous de mettre vos économies à bon escient et de prendre un bracelet Apple Watch supplémentaire. Il existe de nombreuses options que vous pouvez trouver dans notre résumé à partir de 5 $. Découvrez tous nos meilleurs choix ici. Nous avons également un certain nombre d’offres notables sur les bandes Apple Watch de Best Buy.

Presque tous les iPads d’Apple bénéficient d’une remise allant jusqu’à 199 $

Amazon prend actuellement jusqu’à 199 $ de rabais IPad Pro 11 et 12,9 pouces d’Apple, avec des modèles d’entrée de gamme et des configurations haut de gamme revenant à nos mentions précédentes à partir de 675 $ pour le modèle 64 Go 11 pouces. Ces offres sont également liées aux réductions de vacances et à certaines des meilleures que nous ayons vues depuis des mois. La dernière version d’Apple de l’iPad Pro propose une liste de fonctionnalités attrayantes comme un écran Liquid Retina ProMotion avec True Tone et une large prise en charge des couleurs. Vous pourrez également vous déplacer toute la journée avec jusqu’à 10 heures d’autonomie, profiter de son appareil photo 12MP et tirer parti de FaceID.

Bénéficiez de 300 $ de réduction sur divers modèles de MacBook Pro 16 pouces

Amazon propose le MacBook Pro 16 pouces Apple 2,6 GHz / 16 Go / 512 Go pour 2 099 $. Mise à niveau vers le modèle i9 2,3 GHz / 16 Go / 1 To pour 2 499 $. C’est une économie de 300 $ dans les deux cas et un retour à notre mention précédente en janvier. Les deux offres sont actuellement appariées chez B&H. Le MacBook Pro 16 pouces d’Apple arbore un clavier «Magic» entièrement repensé ainsi qu’un écran 3072 × 1920 plus grand. Il y a 512 Go de stockage SSD sur ce modèle. Vous trouverez également les quatre ports Thunderbolt 3 habituels, 16 Go de RAM et une barre tactile redessinée avec des boutons d’échappement physique et d’alimentation. Consultez notre examen pratique pour plus de détails.

