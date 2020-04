L’Apple Watch Series 6 peut vous dire quand vous êtes sur le point d’avoir une attaque de panique – .

L’Apple Watch Series 6 peut inclure une nouvelle fonctionnalité qui peut détecter quand un utilisateur est susceptible d’avoir une attaque de panique.

Dans un tel scénario, un utilisateur recevrait une alerte ainsi que les mesures qu’il pourrait prendre pour atténuer ou empêcher l’attaque de panique de s’installer.

L’Apple Watch Series 6 inclurait un processeur plus rapide, le Wi-Fi 6, une meilleure résistance à l’eau et une meilleure autonomie de la batterie.

Ce n’est un secret pour personne que les fonctionnalités de santé et de fitness sont devenues d’énormes arguments de vente pour l’Apple Watch. De l’application ECG introduite sur l’Apple Watch Series 4 à la fonction de détection des chutes de l’appareil, Apple a régulièrement ajouté au cours des dernières années de plus en plus de fonctionnalités conçues pour aider les utilisateurs à vivre une vie plus saine et à rester au courant des conditions potentiellement mortelles.

Dans la perspective de l’Apple Watch Series 6, qui sera vraisemblablement lancée plus tard cet automne, une nouvelle fuite de Max Weinbach et EverythingApplePro révèle que l’Apple Watch de nouvelle génération incorporera de nouvelles fonctionnalités conçues pour résoudre certains problèmes de santé mentale.

Plus précisément, le rapport affirme que la prochaine Apple Watch pourrait être en mesure de détecter quand un utilisateur a une attaque de panique et quand un utilisateur est particulièrement stressé. Le but ultime est que l’Apple Watch apprenne quel type de mesures de la santé précède généralement un événement comme une attaque de panique afin que l’appareil puisse ensuite «avertir l’utilisateur à l’avance et offrir une assistance telle que des exercices de respiration». Apple, selon Weinbach, “veut que l’application Apple Watch and Health soit une suite complète pour la santé mentale et physique.”

Nous pouvons nous attendre à voir d’autres améliorations de l’Apple Watch 6, notamment une meilleure autonomie de la batterie, le Wi-Fi 6, une meilleure résistance à l’eau, un processeur nouvelle génération et peut-être une fonction de suivi du sommeil. Nous avons également vu des rapports spéculatifs affirmant que l’Apple Watch de nouvelle génération pourrait être en mesure de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang et d’alerter les utilisateurs par la suite lorsque leur saturation en oxygène sanguin tomberait en dessous d’un niveau approprié.

Tout compte fait, les fonctionnalités de santé qu’Apple a réussi à ajouter à l’Apple Watch ont été incroyablement impressionnantes et ont réussi à sauver un certain nombre de vies. Plus tôt cette année, par exemple, l’Apple Watch a alerté un utilisateur nommé Jorge Freire Jr. que sa fréquence cardiaque était anormalement élevée. En fin de compte, Freire Jr. est allé à l’hôpital, après quoi les médecins ont découvert qu’il souffrait d’une arythmie qui aurait pu entraîner un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque s’il n’avait pas été traité.

Au-delà de l’Apple Watch 6, nous avons vu des rapports indiquant qu’Apple souhaite intégrer Touch ID aux prochains modèles d’Apple Watch. Cela n’arrivera peut-être pas avant l’Apple Watch Series 7 en 2021, mais ce serait certainement un développement intéressant.

En ce qui concerne la mise en œuvre, la rumeur veut qu’Apple veuille ajouter Touch ID au bouton latéral de l’Apple Watch pour une sécurité biométrique améliorée. Non seulement cela permettra aux utilisateurs de garder les informations sensibles privées, mais cela devrait également rendre le déverrouillage de l’Apple Watch – qui peut actuellement être effectué en entrant un code PIN ou en déverrouillant un iPhone couplé – beaucoup plus facile.

