L’application Apple Music est désormais disponible sur les téléviseurs intelligents Samsung à partir de 2018

Samsung a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, une nouvelle application Apple Music est désormais disponible pour ses téléviseurs intelligents. L’application peut être téléchargée sur tous les téléviseurs intelligents Samsung de 2018 à 2020.

L’application Apple Music pour les téléviseurs Samsung fonctionne comme elle le fait pour Apple TV. Vous pouvez simplement vous connecter avec votre identifiant Apple et votre compte Apple Music existants, ou «commencer le processus d’abonnement» directement depuis le téléviseur.

«Notre objectif a toujours été d’offrir les meilleures expériences de divertissement aux consommateurs – et comme les gens passent plus de temps à la maison, nous sommes plus engagés que jamais dans cette mission», a déclaré Salek Brodsky, vice-président des partenariats stratégiques et du développement commercial pour Samsung Electronics. . «L’année dernière, nous avons été le premier fabricant de téléviseurs à proposer l’application Apple TV, et aujourd’hui, nous sommes les premiers à proposer Apple Music. Notre partenariat avec Apple a contribué à offrir aux consommateurs une gamme inégalée de différentes options de divertissement, d’autant plus qu’ils recherchent davantage de choix de contenu sur leurs téléviseurs intelligents. »

Si vous possédez l’un des téléviseurs intelligents Samsung compatibles, vous pouvez télécharger la nouvelle application Apple Music maintenant sur l’App Store Samsung Smart TV. Communiqué de presse complet ci-dessous.

À partir d’aujourd’hui, Samsung apporte Apple Music à ses téléviseurs intelligents

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé qu’à compter d’aujourd’hui, c’est la première marque de télévision à intégrer Apple Music sur sa plate-forme Smart TV. Les consommateurs de plus de 100 pays pourront désormais profiter d’Apple Music sur leur Téléviseurs intelligents SamsungAlors que les gens du monde entier passent plus de temps à la maison, Samsung a ajouté plus d’options de divertissement et de bien-être à sa plate-forme Smart TV. Avec Apple Music – disponible sur les modèles de 2018 à 2020 – les abonnés peuvent diffuser plus de 60 millions de chansons sans publicité, regarder les meilleurs clips musicaux et explorer des milliers de listes de lecture organisées par des experts de la musique et des créateurs de goûts de renommée mondiale.

Les abonnés à Apple Music peuvent également obtenir des recommandations quotidiennes personnalisées et écouter la station de radio innovante Beats 1, une diffusion en direct mondiale avec des émissions exclusives d’artistes comme Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled et Elton John. De plus, les abonnés auront également accès au nouveau contenu «À la maison avec Apple Music» qui comprend de nouvelles listes de lecture éditoriales, des discussions de groupe FaceTime avec des artistes à la maison, des interviews et des listes de lecture spéciales d’artistes et plus encore pour aider à créer un sentiment de connexion et de communauté pendant cette période de distanciation.

“Notre objectif a toujours été d’offrir aux consommateurs les meilleures expériences de divertissement – et comme les gens passent plus de temps à la maison, nous sommes plus engagés que jamais dans cette mission”, a déclaré Salek Brodsky, vice-président des partenariats stratégiques et du développement des affaires pour Samsung Electronics. «L’année dernière, nous avons été le premier fabricant de téléviseurs à proposer l’application Apple TV, et aujourd’hui, nous sommes les premiers à proposer Apple Music. Notre partenariat avec Apple a contribué à offrir aux consommateurs une gamme inégalée de différentes options de divertissement, d’autant plus qu’ils recherchent davantage de choix de contenu sur leurs téléviseurs intelligents. »

Les propriétaires de téléviseurs intelligents Samsung peuvent télécharger Apple Music à partir du App Store Samsung Smart TV, connectez-vous à un compte existant avec leur identifiant Apple ou commencez le processus d’abonnement directement depuis leur téléviseur. Les propriétaires de Smart TV Samsung peuvent essayer Apple Music gratuitement pendant 3 mois avec un abonnement individuel, familial ou étudiant.

En plus du vaste catalogue d’Apple Music, les abonnés peuvent également regarder des émissions originales, des concerts tendances et d’autres contenus exclusifs sur leurs téléviseurs intelligents Samsung.

Pour plus d’informations sur les téléviseurs intelligents Samsung, veuillez visiter www.samsung.com/tvs/

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: