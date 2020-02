L’application Apple Research ajoute la prise en charge d’AirPods Pro pour l’étude de l’audition et les améliorations de la batterie watchOS

Apple a mis à jour son application Research pour iPhone et Apple Watch avec quelques ajouts notables aujourd’hui. Avec la version 1.1.2 d’Apple Research, l’application prend désormais en charge AirPods Pro pour l’étude d’audition Apple et plus encore.

Apple a lancé l’application Apple Research en novembre dernier, permettant aux utilisateurs des États-Unis de s’inscrire à trois études sur la santé: la santé des femmes, le cœur et le mouvement et l’étude sur l’audition. La mise à jour d’aujourd’hui pour l’application Apple Research inclut la prise en charge d’AirPods Pro pour l’étude d’audition. L’étude sur l’audition examine l’impact de l’exposition sonore sur la santé auditive et les niveaux de stress, et les utilisateurs d’AirPods Pro peuvent désormais y participer.

Ailleurs, la mise à jour d’aujourd’hui pour l’application Apple Research améliore la prise en charge de VoiceOver et les performances de l’autonomie de la batterie sur watchOS. Voici les notes de version complètes de la mise à jour:

Cette mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs et est recommandée à tous les utilisateurs:

Prise en charge d’AirPods Pro dans l’étude Apple Hearing

Expérience améliorée pour les utilisateurs de VoiceOver lors de leur participation à l’étude Apple Hearing et au test d’audition

Améliorations de la durée de vie de la batterie avec la dernière mise à jour de watchOS

L’application Apple Research est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit. La mise à jour est en cours de déploiement, donc si vous ne la voyez pas immédiatement, assurez-vous de continuer à vérifier.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: