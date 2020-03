L’application Apple Watch Instagram “ Lens ” est la première à obtenir des achats intégrés sur votre portable

Lens for Watch a fait ses débuts l’année dernière comme un moyen astucieux de découvrir Instagram sur Apple Watch sans avoir besoin de votre iPhone à proximité. Il semble maintenant que Lens soit le premier à faire des achats via l’application directement sur votre Apple Watch.

Nous avons vérifié Lens en profondeur l’année dernière lors de son lancement et l’avons trouvé pour offrir une «expérience Instagram impressionnante».

Vous pouvez afficher les publications Instagram (photos et vidéos), comme, commenter, rechercher, envoyer un message direct, utiliser l’onglet Explorer, afficher les profils et plus encore. Les seules fonctionnalités qu’il ne gère pas sont l’affichage des flux en direct et la publication depuis Apple Watch. C’est une fonctionnalité fantastique qui fonctionne tous indépendamment de votre iPhone.

Dans une mise à jour pour rendre l’expérience Lens for Watch encore plus indépendante, le développeur Reuben Catchpole a ajouté la possibilité d’effectuer des achats via l’application directement sur Apple Watch pour soutenir le développement de l’application et déverrouiller les fonctionnalités de Lens Pro.

Et peu importe si vous êtes déjà un utilisateur de Lens Pro ou non, il existe des options pour faire basculer Ruben directement depuis votre montre.

Lens for Watch est un téléchargement gratuit avec des achats intégrés à partir de 1,99 $. Pour en savoir plus sur Lens Pro, consultez nos travaux pratiques avec l’application ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: