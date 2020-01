L’application Apple Watch mise à jour ajoute des fonctionnalités manquantes que nous attendons depuis des années – .

NapBot se présente comme une application de suivi du sommeil basée sur l’apprentissage automatique pour Apple Watch et iPhone qui intègre une tonne de fonctionnalités dans l’application, notamment pour donner aux utilisateurs un historique détaillé du sommeil, présenter votre fréquence cardiaque et vos tendances de sommeil et révéler comment l’exposition au bruit environnemental affecte la qualité du sommeil. NapBot présente également une analyse détaillée des phases de sommeil en calculant les phases profondes et légères, entre autres fonctionnalités.

La version 1.3.2 de l’application vient de sortir, et elle ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités qui rendent l’application (qui a également une version pro qui coûte 1 $ / mois ou 10 $ / an) encore plus utile. La mise à jour comprend, selon les notes de version de l’App Store:

Nouvelle tendance des minutes d’éveil pour les utilisateurs Pro

Notifications quotidiennes pour le sommeil suivi

Widget Aujourd’hui

Prise en charge de tous types de complications

Carte Siri Watchface redessinée

Suivi en arrière-plan de l’application Watch

Diverses corrections de bugs

Selon le développeur de l’application, la mise à jour comprend également:

app watchOS:

• Prise en charge de tous types de complications

• Nouvelle carte Siri Watchface repensée

• Suivi en arrière-plan de l’application watchOS qui rend l’application de montre entièrement indépendante d’iOS. Vous pouvez supprimer l’application iOS et utiliser uniquement l’application de surveillance.

L’une des grandes choses de l’application est la façon dont elle exécute la fonction clé de suivi du sommeil. Il revendique une dépendance à l’apprentissage automatique qui se produit sur l’appareil lui-même grâce aux améliorations CoreML apportées via iOS 13 et watchOS 6. Plus vous l’utilisez, plus il semble intelligent – et plus perspicace à tirer des conclusions de vos données de sommeil .

Ces captures d’écran vous donnent une idée de ce que vous voyez sur votre Apple Watch avec l’application:

Bien qu’Apple n’offre toujours pas de suivi du sommeil intégré à l’Apple Watch, il existe une multitude d’options gratuites et payantes que vous pouvez essayer entre-temps. NapBot offre un mélange solide de fonctionnalités que vous attendez d’une application comme celle-ci, et il bénéficie actuellement d’une note de 4,0 étoiles sur 5 (grâce à plus de 120 avis) sur l’App Store. Selon les notes de l’application sur l’App Store, NapBot nécessite “un iPhone sur lequel l’application Health est installée et Apple Watch. Les mesures cardiaques sont lues à partir du magasin de données de santé qui est rempli par votre Apple Watch. »

