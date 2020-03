L’application brillante vous offre des extensions si vous ne pouvez pas payer vos factures à cause du coronavirus – .

L’impact du nouveau coronavirus sur l’économie reste profond et destructeur d’une manière totalement distincte du bilan des vies humaines, ayant tué plus de 19 000 personnes dans le monde et rendu malade près de 440 000.

C’est selon les dernières statistiques sur les coronavirus de l’Université Johns Hopkins.

Un nouveau service juridique basé sur l’intelligence artificielle a été lancé pour travailler au nom des personnes qui ont besoin d’aide pour payer leurs factures, le coronavirus ayant perturbé leurs revenus.

DoNotPay, la société derrière le chatbot connu sous le nom de “premier avocat robot au monde”, a lancé un nouveau service destiné à aider quiconque a du mal à payer ses factures en raison du coronavirus.

Des millions de personnes dans le monde tombent probablement dans cette catégorie, car les gouvernements des États, locaux et même certains gouvernements nationaux ont institué toutes sortes d’ordres de séjour à domicile destinés à arrêter la propagation du virus, mais qui ont également entraîné la fermeture temporaire de entreprises. En conséquence, d’innombrables personnes dans le monde doivent actuellement se passer d’un flux de revenus, c’est pourquoi le nouveau service DoNotPay travaille en votre nom pour négocier des dérogations et des retards de paiement avec les sociétés de cartes de crédit, les services publics, les propriétaires et les comme.

Le service peut générer des lettres à consonance officielle qui s’inspirent et citent les ordonnances et réglementations locales pour négocier les retards de paiement en votre nom. «La pandémie de COVID-19 continue d’être le principal obstacle à mes efforts de restauration financière», indique un exemple de lettre. «Cela a considérablement réduit mes revenus au cours des dernières semaines, car les conditions de mon emploi actuel exigent ma présence physique.»

Cette nouvelle extension de DoNotPay est capable d’identifier les factures, comme votre facture mensuelle de services publics, qui sont éligibles pour une renonciation ou une extension, et le service vous contactera pour faire une première «demande polie». Si cela ne fonctionne pas, une autre lettre suit, citant cette fois les lois locales.

DoNotPay a été créé par un développeur d’applications britannique nommé Joshua Browder, qui a déclaré à The Verge que bien que ce service soit uniquement aux États-Unis, le plan est de le proposer bientôt à d’autres pays comme le Royaume-Uni. C’est parce qu’il est absolument nécessaire non seulement aux États-Unis, car le coronavirus est une pandémie mondiale et déstabilise tant de vies dans le monde. Pour mesurer à quel point le problème est aigu dans d’autres pays, le gouvernement britannique a annoncé ces derniers jours qu’il couvrirait 80% du salaire des travailleurs pendant au moins les trois prochains mois jusqu’à un maximum de l’équivalent américain de 2900 $ par mois. .

Par rapport au nouveau service de DoNotPay, de nombreux États américains, mais pas tous, ont commencé à prendre des mesures pour aider les personnes touchées par le coronavirus – des États comme New York, qui interdit actuellement aux propriétaires d’expulser les locataires ou de leur imposer des frais de retard onéreux.

