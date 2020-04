L’application Contacts Apple et Google Coronavirus a une date

Le système de surveillance d’Apple et de Google pour les appareils iOS et Android a déjà une date de déploiement. Serait le prochain Mardi 28 avril lorsque le service qui détecte l’historique des contacts avec un nouveau positif de COVID-19 commence à fonctionner.

C’est ce qu’a déclaré le commissaire européen au marché intérieur et aux services, Thierry Breton, selon le média français iGeneration, qui pointe vers un appel vidéo entre Breton lui-même et le PDG d’Apple, Tim Cook.

Comme l’explique le commissaire, il a souligné la nécessité que cette application soit anonyme, transparente, temporaire, sécurisée, volontaire et interopérable à la fois entre les différents systèmes d’exploitation et les frontières.

Il est prévu que l’application, qui sera considérée comme un contact, les citoyens dont les appareils – sous les versions relativement récentes d’iOS et d’Android – en détectent d’autres à portée via la connectivité Bluetooth, offrent au moins ces garanties dans les domaines de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs.

Lors de la réunion, le commissaire européen a souligné la nécessité de une intercompatibilité de ces systèmes avec ceux qui ont déjà plusieurs pays en activité ou en développement, comme le français ou l’espagnol, parmi un total d’une dizaine de pays européens.

Dans un communiqué recueilli par ., Breton a déclaré qu’il était “de la responsabilité des entreprises comme Apple de faire tout leur possible pour développer des solutions techniques adéquates pour faire fonctionner les applications nationales” et que, également “la coordination avec les autorités sanitaires des États membres”. de l’UE est primordiale. ” Selon cette source, lors de la conversation, d’une durée d’environ 30 minutes, aucun cas spécifique n’a été évoqué.

Après avoir préalablement rencontré Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google, Thierry Breton a reçu des explications des deux Big Tech qui faciliteront ce développement aux autorités.

Le développement de ce système a été publié il y a deux semaines, dans une annonce conjointe faite par les deux géants de la technologie, mentionnant ensuite certains des critères techniques garantir que les données des utilisateurs ne sont utilisées que dans la mesure où elles sont essentielles. Un exemple est que la position de l’utilisateur ne sera pas requise.

👇 Plus de Breaking News