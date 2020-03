L’application de la loi peut suivre votre téléphone sans que vous le sachiez, voici comment

Les organismes fédéraux chargés de l’application des lois pourraient suivre les téléphones de manière anonyme avec un outil d’analyse peu connu qui collecte des données d’applications mobiles. Les détails rappellent un film d’espionnage avec des appareils dépistés sans bons de garantie, consentement ou même admission de la technologie. La collecte de données par les entreprises technologiques étant une préoccupation croissante, il est peu probable que cette nouvelle rassure de nombreux membres du public.

La confidentialité et l’utilisation abusive des données par les applications mobiles sont un problème urgent depuis un certain temps. Au cours de l’année écoulée, de nombreux rapports ont mis en évidence le problème, notamment des accusations contre Tinder et Ring Doorbell de collecter et de vendre des données d’utilisateurs à des tiers. De même, une étude récente a révélé que l’application Clean Master Android collectait des informations sensibles sur les utilisateurs, telles que les recherches en ligne et les points d’accès Wi-Fi. Cependant, la suggestion que les autorités gouvernementales utilisent une technologie de suivi téléphonique anonyme est un problème plus grave.

Un récent rapport sur le protocole décrit la manière dont les forces de l’ordre ont signé des contrats d’une valeur de plusieurs millions de dollars avec une société appelée Babel Street pour l’utilisation de Locate X. Le puissant outil d’analyse utilise la géolocalisation pour localiser tous les téléphones d’une région, puis suit où ils se trouvent. mêmes appareils ont été avant. En théorie, cela peut aider les enquêteurs à trouver où une personne s’est rendue dans les jours, voire des mois auparavant. Cependant, la technologie est considérée comme si controversée que les contrats stipulent que les entreprises ne doivent pas divulguer publiquement l’utilisation de Locate XUS Customs & Border Protection, et US Immigration & Customs Enforcement, sont censés être deux de ceux qui ont investi dans la technologie, avec un certain nombre d’autres organismes chargés de l’application des lois ayant également activé des contrats avec Babel Street.

Une question de transparence des données

Bien que ceux qui utilisent Locate X puissent prétendre qu’il s’agit d’un outil d’enquête efficace, ce n’est pas une excuse pour l’extrême secret entourant son application. Étant donné que l’enquête n’a trouvé aucun cas où les forces de l’ordre ont mentionné la technologie, il est peu probable que les personnes accusées d’infractions fondées sur son utilisation soient en mesure de contester sa légalité devant les tribunaux. C’est l’une des raisons pour lesquelles il y a toujours eu de nombreuses critiques à l’égard de l’utilisation des technologies de surveillance secrète pour les enquêtes criminelles.

L’utilisation de données d’applications mobiles par les agences pourrait également constituer un handicap pour les développeurs en vertu de la Stored Communications Act. Bien que cela interdise aux entreprises technologiques de fournir (sciemment) des informations sur les clients au gouvernement, ce n’est pas la première fois que les développeurs sont confrontés à un examen minutieux pour la collecte de données sensibles et leur vente à des organismes chargés de l’application des lois. Le rapport met également en perspective le problème de l’énorme quantité de données demandées par les applications de smartphone pendant l’installation, ainsi que le fait que les utilisateurs ne sont probablement pas conscients de ce pour quoi ils s’inscrivent ou de la façon dont les développeurs envisagent d’utiliser les données. Bien que l’industrie ait récemment amélioré la situation, comme la mise à jour des données de localisation d’Apple, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la transparence des données en général.

Source: Protocole

