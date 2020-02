L’application de pare-feu open source «Lockdown» passe d’iOS à Mac, bloque l’application et les trackers de sites Web gratuitement

Lockdown a été lancé l’été dernier en tant que premier pare-feu open source pour iOS à bloquer les trackers de sites Web et d’applications et il fonctionne entièrement sur l’appareil. Maintenant, Lockdown est arrivé pour Mac en tant qu’application gratuite.

Lockdown est développé par la même équipe qui fait de Confirmed VPN, le premier VPN open source pour iOS et Mac.

Avec l’atterrissage de Lockdown sur Mac aujourd’hui, c’est une application gratuite comme la version iOS avec des clients capables de l’utiliser avec VPN confirmé qui commence à partir de 5 $ / mois.

Tout comme la version iOS de Lockdown, sur Mac, il est facile d’ajouter des domaines personnalisés que vous souhaitez bloquer et d’afficher rapidement tous les trackers des sites Web et des applications qui ont été bloqués avec des données pour le jour, la semaine et tous les temps.

Une petite touche agréable, Lockdown pour Mac respecte le mode sombre à l’échelle du système.

Fonctions de verrouillage:

INTIMITÉ

Bloquer toute connexion à un site Web

Utilisez nos paramètres par défaut ou ajoutez vos propres bloqueurs personnalisés

Protégez votre vie privée sur le Web

TRANSPARENCE

Le verrouillage est complètement open source

Le verrouillage fonctionne complètement sur l’appareil

LA VITESSE

Naviguez plus rapidement en bloquant les connexions indésirables

Lockdown for macOS est lancé aujourd’hui en téléchargement gratuit sur le Mac App Store. Vous pouvez en savoir plus sur Lockdown sur son site Web et voir les rapports d’audit open source ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui racontent les nouvelles d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester dans la boucle. Je ne sais pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos procédures et abonnez-vous à notre chaîne YouTube