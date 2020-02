L’application de portail mélange les images, les sons et l’éclairage Hue pour vous détendre

Portal est présenté comme une application iPhone et iPad conçue pour vous aider à vous concentrer, à vous détendre ou à dormir. L’année dernière, Apple a été sélectionnée comme application du jour et est une application de démonstration dans les magasins Apple.

Je ne suis pas sûr d’acheter la partie «focus» de la réclamation – je trouve personnellement le silence la meilleure chose pour cela – mais cela coche les boîtes de relaxation et de sommeil pour moi

L’application est simple: elle affiche des clips vidéo au ralenti de scènes de nature sur l’écran de l’iPhone ou de l’iPad tout en lisant des sons réels du même endroit via n’importe quel haut-parleur AirPlay.

Dans la dernière mise à jour, qui a ajouté l’intégration de Philips Hue, elle vise également à synchroniser votre éclairage couleur avec les scènes. Il vous suffit de sélectionner votre pièce, et tout l’éclairage de cette pièce sera contrôlé par l’application.

Il y a une minuterie de sommeil si vous voulez vous éloigner des images et des sons, et un réveil si vous voulez vous réveiller doucement au lever du soleil. L’application prend également en charge Siri, vous pouvez donc créer des raccourcis Siri pour vos scènes préférées.

Créée par deux frères, Nick et Tim Daniels, l’entreprise explique que l’application est née d’une expérience de camping en Nouvelle-Zélande.

Portal est inspiré par l’expérience de camping de lune de miel de Nick en Nouvelle-Zélande et le désir de mettre en bouteille l’expérience incroyable de s’endormir et de se réveiller dans de si beaux endroits isolés. Cette même expérience a également donné à Nick le meilleur sommeil de sa vie.

«Je voulais trouver un moyen de recréer une partie de cette expérience à Londres», explique Nick. «J’étais sur le vol de retour et je ne pouvais pas dormir et je me demandais s’il y avait un moyen de me« transporter »vers certains de ces endroits où nous étions allés. C’est là que l’idée de Portal est née. “

J’ai trouvé que l’idée fonctionnait très bien. L’intégration de l’éclairage Hue crée un sens beaucoup plus immersif de chaque scène.

Le seul reproche que je ferais, c’est que bon nombre des configurations d’éclairage étaient fondamentalement juste blanc cassé. Seule une minorité d’entre eux, comme le Spring Barley Field ou le Lake Kawaguchi, a vraiment bien fonctionné. Portal me dit que les couleurs sont appariées manuellement et que certaines se prêtent mieux à des couleurs plus intenses.

Il y a aussi une scène de tempête, où je sentais que les éclairs devraient être assortis à l’éclairage Hue pour vous faire vraiment sentir comme si vous viviez la vraie chose. Tim Daniels me dit qu’il aime l’idée, et ils travaillent également sur des choses comme avoir une scène au coin du feu créant des effets de flammes vacillantes avec les lumières.

Pour moi, c’est un excellent concept qui n’est pas encore complètement réalisé, mais cela vaut la peine de consulter la version gratuite avant de décider d’investir ou non les quatre dollars pour déverrouiller l’ensemble complet des scènes. Il nécessite un iPhone 6s ou un iPad Air 2 ou une version ultérieure.

Portal est un téléchargement gratuit sur l’App Store avec un achat intégré de 3,99 $. Quatre scènes sont gratuites, 14 autres sont déverrouillées avec l’IAP.

