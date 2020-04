L’application de streaming de jeu de Facebook est accélérée et pourrait être lancée demain

Sentant que le monde a besoin de tous les divertissements qu’il peut obtenir pendant cette période de distanciation sociale et d’isolement, Facebook a accéléré la sortie de son application mobile Facebook Gaming, comme l’a rapporté le New York Times.

Initialement prévu pour une sortie en juin, un représentant du réseau social a révélé que l’application Facebook Gaming pourrait arriver dès demain.

L’application serait lancée sur les appareils Android pour la première fois le 20 avril, alors que Facebook attend qu’Apple approuve une version de la plate-forme pour les appareils iOS.

“Nous assistons à une forte augmentation des jeux pendant la quarantaine”, a déclaré Fidji Simo, responsable de l’application Facebook, parlant de la raison pour laquelle le géant des médias sociaux a fait avancer la sortie de son application de jeux Facebook.

“Investir dans le jeu en général est devenu une priorité pour nous parce que nous voyons le jeu comme une forme de divertissement qui relie vraiment les gens”, a déclaré Simo, expliquant en outre que “c’est un divertissement qui n’est pas seulement une forme de consommation passive, mais un divertissement interactif et rassemble les gens.”

Un nouvel endroit pour diffuser en direct

Prêt à affronter Twitch, Mixer et YouTube Gaming, l’application Facebook Gaming offrira aux utilisateurs une nouvelle destination pour regarder et créer du contenu en direct basé sur des jeux mobiles.

De plus, la fonctionnalité Instant Games qui était autrefois présente dans Messenger devrait faire son chemin vers Facebook Gaming, permettant aux utilisateurs de s’affronter dans des jeux de petite taille tels que Words With Friends et Galaga.