L’application de suivi CovidSafe en Australie est maintenant disponible – voici ce que vous devez savoir

À la suite de la sortie de son application officielle d’information sur les coronavirus, le gouvernement australien a maintenant lancé son application de suivi volontaire CovidSafe dans le but de suivre plus précisément la propagation de Covid-19.

Disponible dès maintenant pour Android et iOS, l’application CovidSafe fonctionne en reconnaissant et en surveillant les autres appareils avec l’application installée et Bluetooth activée, en gardant essentiellement un enregistrement des personnes (qui ont également opté) qui se trouvent à moins de 1,5 mètre de vous pour une période d’au moins 15 minutes.

L’idée est que l’application accélérera le processus actuel de notification des personnes qui ont été proches de quelqu’un avec Covid-19.

L’application CovidSafe prendra note de la “date, heure, distance et durée du contact”, comme indiqué par le site Web du ministère de la Santé.

En cas de diagnostic de Covid-19, les utilisateurs auront la possibilité de consentir à la divulgation de leurs données de contact, ce qui permettra à l’application de contacter d’autres utilisateurs qui ont été à proximité du patient affecté.

Bien que le code source de l’application n’ait pas encore été publié, le développeur de Twitter Matthew Robbins a décompilé indépendamment l’application Android et l’a trouvée “au-dessus du bord, très transparente et conforme aux normes de l’industrie”, comme l’a rapporté Ausdroid.

Intimité

Conformément à la politique de confidentialité de l’application CovidSafe, le gouvernement australien vous demandera votre consentement pour collecter votre numéro de téléphone mobile, votre nom, votre tranche d’âge et votre code postal.

Les données personnelles collectées seraient censées être cryptées et stockées uniquement sur votre appareil et seront automatiquement supprimées après 21 jours. Si vous avez moins de 16 ans, un parent ou un tuteur devra consentir pour vous.

Pour que l’application fonctionne, le site admet que certaines données devront être enregistrées ailleurs. Cela comprend “l’ID utilisateur chiffré, la date et l’heure du contact et la puissance du signal Bluetooth des autres utilisateurs COVIDSafe avec lesquels vous entrez en contact”.

La politique stipule qu’un nouvel “ID utilisateur chiffré sera créé toutes les 2 heures”, cependant, ces informations “seront enregistrées dans le magasin de données National COVIDSafe, géré par la Digital Transformation Agency, au cas où vous auriez besoin d’être identifié pour le suivi des contacts. . “

Le magasin de données est décrit comme une “installation basée sur le cloud, utilisant une infrastructure située en Australie, qui a été classée comme appropriée pour le stockage des données jusqu’au niveau de sécurité” protégé “”.

En ce qui concerne la durée de conservation de vos données dans le cloud, le site Web du ministère de la Santé indique que «nous supprimerons toutes les données du magasin de données après la fin de la pandémie de COVID-19, comme l’exige la détermination de la biosécurité».

Vos données seraient également supprimées si vous désinstallez CovidSafe de votre appareil ou si vous “téléchargez vos données de contact dans le magasin de données”.

La politique souligne qu ‘”aucune donnée de localisation (données qui pourraient être utilisées pour suivre vos mouvements) ne sera collectée à tout moment.” Le gouvernement australien a également publié une évaluation plus approfondie de 78 pages de l’impact sur la vie privée au format PDF.

Autres problèmes et préoccupations

Pour que l’application CovidSafe fonctionne efficacement, le Bluetooth de votre appareil devra rester allumé à tout moment afin que l’application puisse cingler en continu d’autres utilisateurs. Bien sûr, cela devrait vider la batterie de votre téléphone plus rapidement que d’habitude.

Alors que les appareils Android pourront exécuter l’application CovidSafe en arrière-plan, ce qui signifie “vous pouvez utiliser votre téléphone comme d’habitude sans avoir à ouvrir ou à vérifier COVIDSafe”, la FAQ de l’application stipule que les appareils iOS devront “Garder COVIDSafe en cours d’exécution et les notifications sur quand vous êtes en déplacement, en particulier dans les réunions et les lieux publics “- une barrière qui pourrait s’avérer gênante pour beaucoup.

Cela dit, bien que l’application présente certainement ses inconvénients, elle semble être sécurisée et semble prendre en compte la confidentialité des utilisateurs.

Dans cet esprit, les utilisateurs potentiels devront peser ces inconvénients mineurs par rapport aux avantages proposés par l’application – à savoir, un moyen beaucoup plus précis de suivre la propagation du coronvirus, ce qui devrait à son tour aider à accélérer le retour de l’Australie à la normalité (ou quelque chose du genre). ).