L’application de suivi des habitudes populaire Streaks est maintenant disponible sur Mac

L’une de mes applications préférées pour iPhone est la liste des tâches et l’application de suivi des habitudes Streaks. Le principe est qu’il vous aide à suivre automatiquement les objectifs et à conserver vos habitudes, qu’il s’agisse de tâches liées à la forme physique et à la santé ou d’autres tâches que vous effectuez régulièrement. Cette semaine, Streaks passe de l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch au Mac.

Le but de Streaks est de vous aider à rester motivé pour effectuer une tâche régulièrement, par exemple quotidiennement, hebdomadairement ou un certain nombre de fois par semaine. Des exemples de tâches comprennent des choses comme promener le chien, utiliser la soie dentaire, manger sainement ou pratiquer une certaine compétence.

Vous pouvez enregistrer manuellement vos tâches lorsque vous les terminez, ou Streaks peut lire des données à partir de choses comme l’application Santé. Par exemple, vous pouvez configurer une tâche dans Streaks pour parcourir 5 000 pas par jour, et Streaks lira vos données de santé pour savoir quand vous atteindrez l’objectif.

Streaks sait automatiquement lorsque vous effectuez des tâches liées à l’application Santé

Les séquences vous rappellent automatiquement lorsque vous devez terminer une tâche

Vous pouvez également créer des tâches négatives pour briser les mauvaises habitudes

Créez des tâches chronométrées pour suivre la pleine conscience, vous brosser les dents ou quoi que ce soit

Il existe également différentes options de personnalisation:

78 thèmes de couleurs différentes

Plus de 600 icônes de tâches au choix

Choisissez la fréquence à laquelle une tâche doit être terminée ou répétée

Synchronisez vos tâches sur iCloud

Affichez votre séquence actuelle et la meilleure séquence, ainsi que toute une gamme d’autres statistiques

J’utilise Streaks de différentes manières. Je l’ai connecté à mes anneaux d’activité et mes séances d’entraînement Apple Watch comme autre moyen de rester cohérent et de suivre mes progrès. J’ai également une tâche pour enregistrer mon poids, dans le but de monter sur la balance au moins 5 fois par semaine. Streaks peut accéder à l’application Santé pour savoir quand je pèse car j’utilise une balance HealthKit.

Les stries sont également utiles lorsque vous essayez de rompre avec une habitude. Par exemple, j’utilise Streaks pour suivre le temps écoulé depuis que j’ai bu un soda. Sans savoir que cela fait plus de 160 jours, je serais peut-être plus enclin à rompre mon habitude et à en avoir une.

Les séquences peuvent être aussi simples ou aussi puissantes que vous le souhaitez, avec une variété d’intégrations et de points de données différents disponibles. Vous pouvez télécharger Streaks pour Mac maintenant sur le Mac App Store pour 4,99 $.

