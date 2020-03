L’application de suivi du régime «Calory» ajoute la prise en charge des aliments personnalisés, l’intégration des recettes, etc.

Calory est l’une de nos applications de nutrition préférées ici sur ., et elle reçoit aujourd’hui une mise à jour notable vers la version 1.6 sur iOS et Mac. La mise à jour comprend des améliorations de Siri, la prise en charge des aliments personnalisés, etc.

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus remarquables est la prise en charge de la création d’aliments personnalisés qui apparaîtront dans les résultats de recherche. Vous pouvez également désormais trouver des recettes inspirantes via la page «Aliments». Donc, si vous cherchez quelque chose de nouveau à essayer, vous pouvez le trouver directement dans Calory, puis l’ajouter à votre journal nutritionnel de la journée.

Le suivi de l’eau en calories prend également en charge la possibilité de modifier la taille des options prédéfinies. Donc, si votre bouteille d’eau préférée mesure 34 onces, vous pouvez changer l’option préréglée exactement pour une journalisation plus facile.

Voici les notes de version complètes de la mise à jour d’aujourd’hui vers Calory:

Mes aliments – Vous pouvez créer vos propres aliments personnalisés qui apparaîtront dans les résultats de la recherche.

Recettes – Si vous cherchez de l’inspiration ou souhaitez vérifier comment préparer une soupe à l’oignon française, il est maintenant possible de le faire! Dans la page Aliments, un nouvel onglet Recettes est disponible pour cela. Vous pouvez également enregistrer la recette directement et la partager avec vos amis.

Siri – Ajout de la possibilité d’ajouter des aliments directement à Siri

Page Aliments – Vous pouvez maintenant trier les boutons de filtre et, par exemple, faire apparaître l’onglet Récents en premier lorsque vous ouvrez la page Aliments. Appuyez et maintenez simplement le bouton pour changer de position.

Suivi de l’eau – Ajout de la possibilité de changer la taille des préréglages / tasses. Ajout du suivi de l’eau au Today Widget et à l’Apple Watch

Icônes d’application – Ajout d’options de couleurs supplémentaires pour les icônes d’application

Saisie manuelle – Ajout de la possibilité de consigner toutes les macros dans les entrées manuelles

Calory est disponible sur l’App Store et le Mac App Store. L’application se distingue des concurrents comme MyFitnessPal avec le mode sombre, les raccourcis Siri, la prise en charge d’Apple Watch et bien plus encore

