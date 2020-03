l’application de surveillance de la santé cardiaque arrive

Fitbit et FibriCheck, une application innovante de dépistage et de surveillance de la santé, a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son partenariat pour permettre aux utilisateurs en Italie, en France, en Allemagne et en Espagne de détecter les rythmes cardiaques irréguliers, tels que la fibrillation auriculaire, directement à partir de leurs montres connectées Fitbit. Le logiciel FibriCheck marqué CE est conforme aux normes de fonctionnement pour i dispositifs médicaux dans l’Union européenne (UE).

La fibrillation auriculaire, une maladie du rythme cardiaque souvent difficile à détecter ou à diagnostiquer en raison de son irrégularité, est une cause majeure d’AVC, dont l’incidence en Europe passera à plus de 800 000 cas d’ici 2035, selon les prévisions.[1] L’application FibriCheck a été lancée pour la première fois sur les smartwatches Fitbit en septembre 2019 pour des utilisateurs en Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Depuis sa disponibilité sur Fitbit OS, plus de 150 000 mesures du rythme cardiaque ont été effectuées par les utilisateurs avec leurs montres connectées Fitbit.

«Pendant plus d’une décennie, Fitbit a aidé des millions de personnes à travers le monde à garder leur santé sous contrôle en fournissant une image holistique de leur bien-être et de leur forme physique. Notre partenariat avec FibriCheck élargit cette vision en offrant aux gens un moyen accessible de détecter les rythmes cardiaques irréguliers avec leurs montres intelligentes Fitbit et en les aidant à identifier et à surveiller les maladies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire “, a déclaré Nicola Maxwell, directrice des solutions de santé. Et services, EMEA pour Fitbit.

Fitbit et FibriCheck: comment fonctionne l’application

L’application FibriCheck fonctionne sur Fitbit OS et utiliser des capteurs Fitbit pour photopléthysmographie, une technologie basée sur la lumière qui suit la vitesse du flux sanguin, pour détecter la mesures du rythme cardiaque directement depuis le poignet. L’évaluation des mesures peut être visualisée sur l’écran de la montre intelligente et facilement partagée avec des professionnels de la santé via l’interface Web FibriCheck pour aider à diagnostiquer le fibrillation auriculaire.

Disponible à partir de 2016, l’application pour smartphone FibriCheck permet aux utilisateurs de mesurer leur fréquence cardiaque à travers la caméra du téléphone. Pour valider et soutenir l’application du marquage CE sur l’application FibriCheck pour Fitbit smartwatch, un essai clinique a été mené: l’étude a comparé les performances de FibriCheck sur les smartwatches Fitbit avec l’électrocardiogramme standard à 12 dérivations et avec les technologies les plus modernes d’électrocardiogrammes portables à une seule sonde. Les résultats ont montré que l’algorithme FibriCheck sur les smartwatches Fitbit était très précis pour détecter la fibrillation auriculaire par rapport à l’électrocardiogramme. Grâce à ce partenariat entre des leaders de l’industrie tels que Fitbit et FibriCheck, on s’attend à ce que davantage d’utilisateurs à travers l’Europe puissent accéder à une technologie de surveillance de la fréquence cardiaque fiable et véridique.