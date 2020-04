L’application Farrago Soundboard Audio pour Mac permet de réduire le volume à l’échelle de l’application, de nouveaux contrôles MIDI, le mode liste, et bien plus encore

Rogue Amoeba est sorti avec une grosse mise à jour de sa célèbre application audio Farrago pour Mac. Le logiciel de «table d’harmonie à tir rapide» propose désormais un tout nouveau mode liste, une réduction du volume à l’échelle de l’application, des commandes de sortie par tuile, de nouvelles commandes MIDI et bien plus encore.

Rogue Amoeba a lancé Farrago version 1.5.0 aujourd’hui et a détaillé toutes les modifications et nouvelles fonctionnalités. En plus du nouveau mode liste, il y a des améliorations à la fenêtre principale “Now Playing” et il y a aussi un nouveau menu “Tile”

D’autres changements importants incluent le ducking du volume à l’échelle de l’application via un contrôle de volume principal mis à jour, des contrôles de sortie par mosaïque et de nouveaux contrôles MIDI avec prise en charge des curseurs MIDI. Mais il y a une tonne de changements et d’améliorations.

Farrago pour Mac est gratuit à télécharger et à essayer avec une licence à 49 $.

Découvrez tous les détails ci-dessous dans les notes de version complètes:

Nouvelle fonctionnalité massive du mode liste

Le mode liste de Farrago a été considérablement remanié, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour le rendre idéal pour les événements organisés, les podcasts bien planifiés et d’autres événements linéaires. Il propose des modes de lecture en file d’attente et en continu, de nouveaux contrôles de lecture suivant et précédent, un fondu optionnel entre les tuiles, un champ Notes amélioré et bien plus encore.

Améliorations majeures en cours de lecture

L’écran LCD en haut de la fenêtre principale de Farrago a été mis à jour et amélioré pour mieux afficher les informations sur ce qui se joue actuellement. Farrago affiche maintenant des bulles colorées pour montrer quel audio est joué, avec le statut de lecture de cet audio affiché visuellement dans les bulles. Ces informations “En cours de lecture” sont également désormais correctement accessibles via VoiceOver, pour nos utilisateurs malvoyants.

Canalisation de volume à l’échelle de l’application

Avec le nouveau contrôle du volume principal, il est désormais possible de réduire tout l’audio joué par Farrago, en passant d’un niveau de volume à l’autre en un seul clic ou un raccourci clavier. Vous pouvez également désactiver le Farrago depuis le contrôle du volume.

Contrôles de sortie par mosaïque

Chaque vignette individuelle dispose désormais de son propre sélecteur de sortie en option, ainsi que de sélecteurs de canaux, pour un contrôle total de la lecture audio.

Contrôles MIDI nouveaux et améliorés, avec prise en charge des curseurs MIDI

Quatre nouveaux contrôles de raccourcis MIDI ont été ajoutés. Il est désormais possible de contrôler le curseur de volume principal via MIDI et de basculer entre le volume principal A et le volume principal B. Il est également possible de contrôler le curseur de volume d’une vignette sélectionnée et de basculer entre son volume A et le volume B.

Un nouveau menu «tuile»

Le nouveau menu «Mosaïque» permet de contrôler les mosaïques sélectionnées et simplifie également le menu «Contrôle».

Désactiver temporairement les tuiles

Vous souhaitez empêcher temporairement la lecture d’une vignette en mode Grille ou la sauter en mode Liste? Mettez-le en surbrillance, puis désactivez-le dans le menu Contrôle ou via le menu contextuel de la vignette.

Partager les informations de titre de piste avec Airfoil et Audio Hijack

Farrago fournit désormais des titres de piste à Airfoil et Audio Hijack. Consultez les articles d’assistance pour Airfoil et Audio Hijack pour plus de détails.

Une nouvelle fenêtre «Alertes»

La nouvelle fenêtre «Alertes» de Farrago met toutes les erreurs et les notifications en un seul endroit pour une référence facile et pour assurer le bon fonctionnement de votre lecture.

Plus de bips errants

Farrago évite à nouveau correctement de déclencher le son d’alerte du système dans une variété de situations, empêchant ainsi les effets sonores indésirables de jouer.

Vous pouvez maintenant faire glisser et déposer une vignette pour la copier sur plusieurs ensembles. Pour déplacer une tuile d’un ensemble à un autre, maintenez simplement la touche de commande enfoncée tout en faisant glisser et en déposant.

Les tuiles ont maintenant un menu contextuel, pour un accès rapide à de nombreux contrôles utiles. Faites simplement un clic droit (ou contrôle-clic) sur une vignette pour accéder à son menu contextuel.

Les ensembles peuvent maintenant être triés manuellement, par glisser-déposer dans la liste des ensembles.

Les vignettes en mode liste sont également désormais correctement triables, en les faisant glisser et en les déposant pour ajuster leur ordre.

Les hyperliens sont désormais cliquables dans le champ Notes, pour un accès facile aux liens pertinents.

Les tuiles disposent désormais d’un indicateur de boucle en face dans le coin supérieur droit.

La taille minimale de la fenêtre principale de Farrago est désormais plus étroite de 135 pixels, ce qui lui permet éventuellement d’utiliser beaucoup moins d’espace à l’écran.

La liste des ensembles à gauche et l’inspecteur à droite peuvent désormais être redimensionnés individuellement.

Les noms de mosaïque utilisent désormais un dimensionnement de texte variable sur la face de la mosaïque, de sorte que le titre complet reste visible plus longtemps lorsque vous réduisez la taille de la fenêtre.

Le survol d’une vignette affiche désormais son nom complet dans une info-bulle, parfaite pour les vignettes avec de longs titres.

De nombreuses autres petites améliorations ont été apportées à l’apparence de Farrago, notamment l’assombrissement de certaines étiquettes et commandes, et bien plus encore.

L’importation de fichiers de Farrago a été révisée et considérablement améliorée. Il gère désormais mieux l’importation de fichiers volumineux et d’un grand nombre de fichiers en même temps.

La fenêtre Préférences a été mise à jour pour faciliter la configuration des périphériques MIDI dans les nouveaux onglets «Contrôleurs MIDI» et «Raccourcis MIDI».

Des améliorations ont été apportées à l’importation de jeux de sons depuis l’application «Soundboard» d’Ambrosia.

La commutation entre de très grands ensembles est désormais beaucoup plus rapide, grâce aux optimisations du backend.

Farrago gère désormais mieux les fichiers audio incompatibles (protégés contre la copie), affichant des informations sur le problème avec le fichier.

Les raccourcis de commutation Set de Cmd-1 à Cmd-9 fonctionnent désormais correctement même lors de l’édition de texte.

Farrago n’autorise plus de manière incorrecte les raccourcis globaux à utiliser Cmd-1 à Cmd-9, pour éviter les conflits avec les raccourcis Sets.

Le basculement de la lecture avec la barre d’espace et les touches de retour fonctionne désormais correctement, avec une seule pression de touche requise pour qu’une action soit déclenchée.

Le bouton Retour de l’inspecteur fonctionne à nouveau correctement pour recommencer une tuile de lecture depuis le début.

L’option «Arrêter et réinitialiser tout» a été restaurée dans le menu Contrôle, pour effacer toutes les tuiles en cours de lecture et en pause.

Tous les curseurs de fondu progressent désormais par incréments exacts de 0,1 seconde lorsqu’ils sont contrôlés par les touches fléchées.

La zone «Définir les notes» affiche désormais correctement la mise au point lorsqu’elle est sélectionnée.

Il est désormais possible d’exporter le fichier audio d’une vignette à partir du menu Mosaïque, ou en faisant glisser la mosaïque vers le Finder.

Les alertes d’erreur pour les raccourcis MIDI qui se chevauchent ont été améliorées et expliquent désormais mieux où se produit le chevauchement.

En raison des améliorations apportées au mode liste, la conversion d’un ensemble à deux options de mode (liste et grille) est désormais une action plus notable, et Farrago empêche désormais de changer de mode d’un ensemble pendant la lecture audio. Le menu “Sound Set” offre désormais une option pour basculer le mode d’un ensemble.

