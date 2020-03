L’application Google Contacts pour Android vous permettra d’importer ceux stockés en interne

La nouvelle version de l’application Contacts Google pour Android Il s’accompagne d’une nouveauté inattendue et surprenante: la possibilité d’intégrer des contacts créés localement avec le service de sauvegarde et de synchronisation proposé par l’entreprise.

Les informations sont certainement déroutantes car la création de contacts à partir des applications les plus courantes pour ce faire, celles de Google qui sont préinstallées sur presque tous les téléphones Android vendus, finissent toutes par être synchronisées avec le compte Google actif.

La création d’un contact local, uniquement disponible dans le stockage du terminal, est en effet une tâche compliquée dans les jours qui courent et même impossible selon le modèle de l’appareil; Mais ça arrive encore. Et même si les contacts ont toujours pu migrer vers le service Google, ce n’était pas non plus une fonction accessible.

C’est, selon Android Police, ce qui change avec la nouvelle version de l’application Google Contacts pour Android. Il sera désormais possible de faire un Sauvegardez et synchronisez tous les contacts stockés localement sur l’appareil au compte Google sans aucun effort.

L’application Google Contacts elle-même alertera l’utilisateur de l’option lorsqu’elle s’ouvrira une fois qu’elle aura reçu la mise à jour, et l’ignorant restera disponible pour activation via ses paramètres. Si la mise à jour n’est pas encore arrivée, donnez-lui une marge qui se propage et peut prendre quelques jours.

Comme condition essentielle pour importer vos contacts depuis Google, vous devez utiliser Android Marshmallow (6.x) ou supérieur, bien qu’à ce stade, il ne semble pas probable que votre système ne soit pas tout à fait au-dessus.

Soit dit en passant, ne confondez pas l’enregistrement des contacts dans la mémoire interne de l’appareil avec l’heure la plus courante de le faire sur la carte SIM du téléphone: ce n’est pas la même chose. Si vous avez encore des contacts et que vous souhaitez les intégrer à votre compte Google, il vous suffit d’entrer les paramètres de l’application, d’aller à l’option d’importation et de suivre les invites.

D’un autre côté, si vous utilisez Android mais que vous ne voulez rien savoir de Google … vous avez des alternatives disponibles pour presque tout.