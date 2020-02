L’application Google qui me fascine à chaque fois que je l’utilise vient de recevoir sa première grosse mise à jour depuis des années – .

Si vous êtes un lecteur de longue date de ce site, vous savez probablement combien j’aime les diverses applications et services de Google, car j’en parle tout le temps. Si cela ne tenait qu’à moi, presque toutes les applications sur mon iPhone seraient une application Google. J’utilise Gmail pour tout mon travail et mes e-mails personnels, Google Photos pour sauvegarder toutes mes images et libérer de l’espace de stockage sur mon combiné, Google Maps et Waze pour naviguer, Google Drive pour accéder aux fichiers dans le cloud, Google Voice pour tous mes appels professionnels, Google Agenda et bien plus encore. En fait, je n’ouvre même plus Safari sur mon iPhone parce que j’utilise simplement l’application de recherche Google principale à la place. Google est-il «mal»? Bien sûr, si vous voulez l’appeler ainsi. Google est une société de publicité et gagne de l’argent en utilisant vos données personnelles pour diffuser des publicités ciblées. C’est ainsi que vous payez pour tous les services gratuits de Google. Si vous êtes trop préoccupé par la confidentialité et que vous pensez que Google se soucie suffisamment de vous personnellement pour utiliser ces données de manière néfaste, la solution est simple: n’utilisez pas les services Google. Personnellement, je suis heureux de transmettre mes données, qui sont également utilisées pour personnaliser mes expériences d’application et de service de nombreuses manières. Merci d’être si méchant, Google!

Plus tôt cette semaine, une rumeur est apparue suggérant qu’Apple envisage d’autoriser les utilisateurs d’iPhone à définir des applications tierces comme applications par défaut dans iOS. Mon cœur a peut-être sauté un battement. Mon rêve est que Google prenne complètement le contrôle de mon iPhone, et ce serait un grand pas vers la réalisation de ce rêve. Pourquoi ne pas passer à Android, demandez-vous? J’adorerais, mais les intégrations matérielles et logicielles d’Apple sur tous les appareils sont tout simplement trop bonnes pour être sans. Heureusement, toutes les meilleures applications et services de Google sont disponibles sur iOS, et cela inclut une application en particulier qui me fascine à chaque fois que je l’utilise.

L’année dernière, j’étais dans mon immeuble municipal local pour renouveler le permis de mon chien. Alors que j’écrivais le chèque, j’ai entendu deux personnes discuter dans le hall. L’une était une femme qui travaillait dans le service de planification et de zonage et l’autre était un homme qui vit en ville et avait des questions, apparemment sur la planification et le zonage. Malheureusement, le résident avec les questions ne parlait pas anglais et la personne qui y travaillait ne parlait que l’anglais.

Je pouvais voir qu’ils étaient tous les deux des gens sympas et qu’ils étaient frustrés de ne pas pouvoir communiquer efficacement, alors je me suis approché et j’ai utilisé les quelques mots espagnols que je connais pour demander au monsieur d’attendre un moment, et j’ai sorti mon iPhone. Quelques robinets plus tard, l’homme et la femme communiquaient sans aucun problème – car je venais d’ouvrir l’application Google Translate et de la configurer pour faire des allers-retours entre l’anglais et l’espagnol.

L’application Google Translate ne fait pas partie des applications que j’utilise très souvent, d’autant plus que je ne voyage pas beaucoup ces jours-ci. Cependant, chaque fois que je l’utilise, je suis stupéfait de sa brio et de sa simplicité. C’est une application entièrement gratuite pour iOS et Android, et je ne peux pas souligner à quel point c’est génial. Vous pouvez transcrire et traduire des conversations parlées entre deux langues parmi plus de 100 différentes en temps réel. Vous pouvez également utiliser l’application pour traduire du texte imprimé sur du papier ou des pancartes, ce qui est évidemment très utile en voyage. Et cette semaine, l’application est devenue encore plus utile.

“Des millions de personnes dans le monde utilisent Google Translate, que ce soit dans une conversation verbale, ou en naviguant dans un menu ou en lisant une page Web en ligne”, a écrit Isaac Caswell, ingénieur logiciel de Google, dans un article de blog. «Traduire apprend des traductions existantes, que l’on trouve le plus souvent sur le Web. Les langues sans beaucoup de contenu Web ont toujours été difficiles à traduire, mais grâce aux progrès de notre technologie d’apprentissage automatique, associés à la participation active de la communauté Google Translate, nous avons ajouté la prise en charge de cinq langues: Kinyarwanda, Odia (Oriya), Tatar , Turkmène et Ouïghour. Ces langues, parlées par plus de 75 millions de personnes dans le monde, sont les premières langues que nous avons ajoutées à Google Translate en quatre ans et étendent les capacités de Google Translate à 108 langues. “

C’est la première fois depuis des années que Google étend Google Translate pour inclure plus de langues. Et tout comme les 103 qui les ont précédés, ces cinq nouvelles langues peuvent être téléchargées et enregistrées afin que vous puissiez utiliser l’application Google Translate en mode hors ligne sans avoir besoin d’une connexion Internet. C’est vraiment une application incroyable, et maintenant vous avez encore une autre bonne raison de la découvrir grâce à l’extension de cette semaine.

Source de l’image: Denys Prykhodov / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.