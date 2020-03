L’application gratuite vous permet de regarder Netflix avec vos amis pendant que vous êtes en quarantaine – .

Partout au pays et dans le monde, des personnes se mettent en quarantaine en ce moment afin de prévenir les infections à COVID-19 et d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

De plus en plus de personnes aux États-Unis commencent enfin à prendre la menace au sérieux, ce qui signifie l’auto-mise en quarantaine et potentiellement ne pas voir d’amis ou de famille pendant un mois ou même plus.

Rester connecté est de la plus haute importance, et il existe une application Netflix gratuite astucieuse qui offre un moyen intelligent de passer du temps virtuellement avec vos amis et votre famille tout en profitant d’une expérience partagée.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Est-ce que quelqu’un se souvient d’avoir appelé vos amis au téléphone et d’avoir discuté d’émissions en regardant la télévision ensemble? Je le faisais tout le temps, et j’espère que je ne me sortirai pas trop avec cette admission. C’était un excellent moyen de se connecter et de vivre une expérience partagée malgré la séparation. C’était aussi un excellent moyen de faire chier vos parents car vous seriez accaparé le téléphone pendant des heures à la fois.

À une époque où tout et tout le monde est toujours connecté, les gens ne partagent pas souvent des expériences comme ça. Après tout, les jeunes générations regardent rarement la télévision en direct de nos jours. Au lieu de cela, les gens ont leurs services de streaming de choix et ils regardent le contenu à la demande quand ils le souhaitent. Ensuite, après avoir fini de regarder, ils pourraient discuter de l’émission avec des amis et de la famille à un moment ultérieur. Il n’y a évidemment rien de mal à cela, mais l’épidémie de coronavirus COVID-19 change un peu les choses. Les entreprises sont fermées, les écoles sont fermées et tout le monde est invité à s’auto-mettre en quarantaine afin de ralentir la propagation du virus mortel. Bien sûr, les gens peuvent toujours communiquer avec le monde extérieur de différentes manières lorsqu’ils sont enfermés chez eux, mais communiquer et partager des expériences ne sont pas la même chose.

Un plugin de navigateur Chrome génial appelé Netflix Party est définitivement un must-have alors que nous sommes tous accroupis dans nos maisons pour essayer de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. L’extension de navigateur est disponible pour les appareils Windows et macOS, et elle est entièrement gratuite à télécharger et à utiliser. En un mot, Netflix Party transforme n’importe quel film ou émission que vous pourriez diffuser en une expérience partagée avec l’un de vos amis et votre famille qui se joignent à la fête. La lecture est synchronisée afin que vous regardiez tous la même chose en même temps, et il y a même une boîte de discussion de groupe que vous pouvez ouvrir sur le côté de l’écran pour que tout le monde puisse discuter du film ou de la série que vous diffusez tous. Voici une vidéo qui montre Netflix Party en action:

Netflix Party est un excellent moyen de se connecter à distance avec vos amis et votre famille à tout moment, mais il est particulièrement pertinent à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde. Il faudra encore un certain temps avant que nous puissions à nouveau sortir de nos maisons en toute sécurité, sans parler de voyager à travers le monde pour voir des amis et de la famille qui ne vivent pas à proximité. Regarder Netflix ensemble est un excellent moyen de se sentir plus proche, ne serait-ce que pour un court instant. Et si vous cherchez quelque chose de nouveau à diffuser, nous avons de nombreuses recommandations pour vous.

Source de l’image: wutzkohphoto / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.