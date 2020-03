L’application Instagram fournira des informations pertinentes sur le coronavirus, les filtres AR associés seront supprimés

Instagram a annoncé aujourd’hui qu’il mettrait en œuvre des mesures pour empêcher la propagation de fausses nouvelles sur l’épidémie de coronavirus COVID-19, en plus de mettre en évidence des informations utiles pour la prévention contre le virus. La société a déclaré que les utilisateurs des pays les plus touchés par le coronavirus verront un avertissement sur l’application Instagram avec des liens de l’Organisation mondiale de la santé.

Instagram fournira également des données gouvernementales locales sur l’épidémie de coronavirus, afin que les utilisateurs puissent accéder facilement aux informations officielles. «Aidez à prévenir la propagation du coronavirus: consultez les dernières informations de l’Organisation mondiale de la santé afin de contribuer à prévenir la propagation de COVID-19. – Allez sur who.int », dit le message.

L’application alertera également les utilisateurs lorsqu’un contenu est signalé comme faux par des agences de vérification des faits, mais cela ne s’arrête pas là. Plusieurs utilisateurs ont récemment partagé des histoires avec des filtres AR qui font des blagues sur le coronavirus, car n’importe qui peut créer ces effets. Désormais, les règles concernant ces filtres vont changer.

Un porte-parole d’Instagram a déclaré à TechCrunch que les filtres AR liés au coronavirus ne seront plus autorisés sur le réseau social, car ils peuvent diffuser de la désinformation et même offenser les personnes touchées par la maladie. TechCrunch note que Snapchat adopte également des pratiques similaires pour son application.

Pour aider les gens à obtenir des ressources pertinentes et à jour, nous commencerons à afficher plus d’informations de @WHO et des ministères de la santé locaux en haut du fil Instagram dans certains pays. pic.twitter.com/czAHYItlEx

Tous ces changements sont effectifs à compter d’aujourd’hui dans la dernière version de l’application Instagram. L’épidémie de coronavirus a également forcé d’autres applications à apporter des modifications, comme Pokémon Go.

