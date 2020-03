L’application iPhone de Zoom envoie vos données à Facebook même si vous n’avez pas de compte – .

Le logiciel de vidéoconférence de Zoom a explosé en popularité car tout le monde est coincé à l’intérieur tandis que la pandémie de coronavirus affecte pratiquement tous les pays de la planète.

Le zoom est un logiciel robuste et facile à utiliser, mais certaines personnes ont exprimé des préoccupations quant à la façon dont il gère la confidentialité des utilisateurs.

Dans une analyse de l’application iOS de Zoom, la carte mère a constaté que l’application envoyait des données à Facebook même si l’utilisateur n’était pas connecté à Facebook ou n’avait pas de compte Facebook.

L’une des nombreuses façons dont les gens font face à la quarantaine alors que la nouvelle pandémie de coronavirus se propage à travers le monde est de passer du temps avec des amis virtuellement sur des applications comme Google Hangouts et Zoom. C’est un excellent moyen d’éviter la fièvre de la cabine tout en restant en contact avec des amis que vous pourriez ne pas voir en face pendant des semaines, voire des mois à venir. Mais avant de commencer à télécharger des applications inconnues, cela vaut la peine de faire un peu de recherche sur elles.

Google Hangouts et FaceTime étaient des solutions de chat vidéo populaires bien avant que notre réalité ne soit bouleversée, mais Zoom était un produit de niche relativement utilisé par les entreprises pour la visioconférence à distance. Lorsque des milliers d’employés ont été soudainement contraints de travailler à domicile – et des amis ont été contraints de garder leurs distances les uns des autres – l’utilisation de l’application a augmenté, tout comme les questions sur les pratiques de confidentialité de l’application.

Après avoir analysé l’application, la carte mère a constaté que la version iOS de l’application Zoom envoie des données d’analyse à Facebook même si la personne utilisant l’application n’a pas de compte Facebook. Dès que vous ouvrez l’application sur votre téléphone, Zoom se connecte à l’API Facebook Graph, qui est la principale méthode par laquelle les développeurs tiers envoient ou reçoivent des données de Facebook. Et il n’y a vraiment aucune indication que cela se produit.

Selon l’histoire de la carte mère, Zoom «avertit Facebook lorsque l’utilisateur ouvre l’application, des détails sur l’appareil de l’utilisateur, tels que le modèle, le fuseau horaire et la ville à partir de laquelle il se connecte, de quel opérateur téléphonique il utilise et un identifiant d’annonceur unique créé par l’appareil de l’utilisateur que les entreprises peuvent utiliser pour cibler un utilisateur avec des publicités. ” Ceci est similaire à ce que l’EFF a trouvé après avoir examiné l’application pour le système de sécurité à domicile de Ring.

La politique de confidentialité de Zoom stipule que la société peut collecter les «informations de profil Facebook d’un utilisateur (lorsque vous utilisez Facebook pour vous connecter à nos produits ou pour créer un compte pour nos produits)», mais ne dit rien sur l’envoi de données à Facebook des utilisateurs de Zoom qui n’ont pas de compte Facebook ou qui ne se sont pas connectés.

Honnêtement, il aurait été plus surprenant que Zoom ne recueille pas subrepticement nos données et les envoie à d’autres sociétés sans en informer explicitement les utilisateurs, mais c’est néanmoins une évolution décevante. Ajoutez cela à quelques autres problèmes de confidentialité notables, tels que le fait que l’hôte d’un appel Zoom peut surveiller l’activité d’autres personnes sur l’appel pendant le partage d’écran, et vous pouvez voir pourquoi tout le monde n’est pas à bord de la révolution Zoom .

