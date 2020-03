L’application Microsoft Family Safety sera incluse dans l’abonnement Office 365 renommé – .

Microsoft a renommé l’abonnement de productivité Office 365 populaire à Microsoft 365 tout en conservant la même structure de prix.

Les comptes Microsoft 365 bénéficieront de fonctionnalités supplémentaires, notamment une application Microsoft Teams pour les consommateurs et une application Microsoft Family Safety.

La sécurité familiale fonctionnera sur Android et iPhone, permettant aux parents de suivre l’emplacement de leurs enfants et d’obtenir des rapports de conduite détaillés.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Office 365 est peut-être votre suite préférée d’applications de productivité, mais vous devez vous préparer à vous séparer de la marque. Les produits que vous utilisez depuis des années ne vont nulle part, c’est juste le nom de l’ensemble qui obtient un nouveau nom. À partir du 21 avril, Office 365 sera connu sous le nom de Microsoft 365. De nombreux avantages d’Office 365 restent inchangés. Vous pouvez toujours choisir entre un abonnement personnel ou à domicile, et les prix restent les mêmes à 6,99 $ ou 9,99 $, respectivement. Mais vous allez tirer encore plus de valeur des abonnements Microsoft 365, car Microsoft regroupera des applications supplémentaires avec Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneDrive et Skype. Nous envisageons de nouvelles équipes Microsoft pour les consommateurs qui seront disponibles dans chaque compte 365, ainsi que le nouveau Microsoft Family Safety. Et c’est la sécurité de la famille qui sera facilement le point culminant de Microsoft 365, surtout si vous gérez la sécurité d’une grande famille.

Family Safety est une application complémentaire pour Android et iPhone qui se comporte comme une version mise à niveau de l’application Find My iOS d’Apple. La sécurité familiale vous permettra de suivre vos enfants et vos parents et de vous assurer qu’ils sont en sécurité, ce que vous pouvez faire sur Android et iPhone.

Mais Family Safety a un tas de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles ailleurs. L’application vous permettra d’enregistrer les endroits que vous visitez le plus, comme la maison, le travail ou l’école, et délivrera des notifications lorsque quelqu’un quitte ou arrive à l’endroit désigné.

Source de l’image: Microsoft

Encore mieux, l’application est dotée d’une fonction de sécurité de conduite à bord qui vous donne une vue détaillée de la carte avec les événements de conduite, ainsi que l’historique complet de la conduite. La fonctionnalité est excellente pour suivre les conducteurs adolescents, quelle que soit leur résistance.

Microsoft dit qu’il ne vendra ni ne partagera votre position et ne générera pas de données avec les compagnies d’assurance.

Outre le suivi de l’emplacement, l’application Family Safety comprendra également des limites de temps d’écran qui fonctionneront sur Windows, Xbox et Android. L’application signalera également les détails de l’activité, tout comme les applications similaires déjà intégrées à l’iPhone ou à Android.

Source de l’image: Microsoft

Enfin, l’application vous permet de définir des filtres de contenu pour les applications, les jeux et les sites Web, ainsi que les limites d’âge pour l’approbation des téléchargements.

Alors que Microsoft 365 sera disponible pour les consommateurs le 21 avril, il n’y a pas de date de sortie pour Microsoft Family Safety. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications à ce sujet sur ce lien. Si vous avez déjà un abonnement Office 365, vous obtiendrez également le nouveau Microsoft Family Safety lorsqu’il sera disponible.

Source de l’image: Elaine Thompson / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.