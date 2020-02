L’application Microsoft Office pour iOS unifiée quitte la version bêta avec Word, Excel et PowerPoint

L’automne dernier, Microsoft a lancé une nouvelle version bêta d’Office pour iOS avec une conception unifiée comprenant Word, Excel, PowerPoint et Sticky Notes dans une seule application pour une expérience plus simple. La nouvelle application Office pour iPhone est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

Microsoft a lancé aujourd’hui la version publique de la nouvelle application iOS Office qui propose des «fonctionnalités avant tout mobiles». Voici comment il décrit la mise à jour majeure:

La nouvelle application Office simplifie la façon dont vous travaillez sur un téléphone en combinant Word, Excel et PowerPoint dans une seule application et ajoute des fonctionnalités avant tout mobiles pour que vous puissiez en faire plus à partir d’une seule application. Cette application conserve toutes les fonctionnalités des applications mobiles Word, Excel et PowerPoint existantes, mais nécessite beaucoup moins de stockage téléphonique que l’utilisation de trois applications distinctes. De nouvelles fonctionnalités tirant parti de l’appareil photo vous aident à créer du contenu de manière uniquement mobile. De plus, l’application comprend un nouvel onglet Actions afin que vous puissiez accomplir de nombreuses tâches mobiles courantes sans avoir à basculer entre les applications.

Le nouveau Office pour iOS comprend également des notes autocollantes et l’un des principaux changements est un nouveau volet Actions qui vous permet de:

Créez des PDF avec votre appareil photo, en utilisant des photos sur votre appareil ou à partir de documents Office.

Signez des PDF en utilisant simplement votre doigt.

Scannez les codes QR pour ouvrir des fichiers et des liens.

Transférez facilement des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur ou partagez-les instantanément avec des appareils mobiles à proximité.

Le nouveau Microsoft Office pour iPhone est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store avec des abonnements Office 365 à partir de 7 $ / mois. Pour l’instant, la nouvelle application Office iOS n’est disponible que pour iPhone.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: