L’application MIT vous permet de savoir si vous avez été exposé

Évitez la propagation. C’est ça l’objectif numéro un de toutes les autorités mondiales dans la lutte pour COVID-19. Et c’est aussi la raison pour laquelle la distanciation sociale et, dans certaines régions, le confinement ont été imposés comme une mesure obligatoire pour parvenir au changement de tendance de la courbe de contagion.

Cependant, à un certain moment dans l’avenir, la société retournera dans la rue comme d’habitude, reprendra progressivement son travail et effectuera des activités de loisirs avec ses proches. Cependant, la réduction progressive des mesures de confinement ne signifie pas nécessairement que le virus a complètement expiré. Les contagions peuvent se reproduire si la vitesse et la certitude nécessaires ne sont pas respectées. Et pour cela, le suivi des nouveaux cas éventuels qui émergeront sera essentiel.

En ce sens, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a développé un système qui permet, utilisant la technologie Bluetooth présente dans des millions de smartphones et d’appareils intelligentsVérifiez si une personne a été en contact ou à très courte distance d’une personne infectée par COVID-19.

Le fonctionnement du système est assez simple: les smartphones, en arrière-plan, émettent un signal Bluetooth à courte portée avec une chaîne numérique aléatoire. Ce signal, à son tour, est capté par les appareils à proximité, qui le stockent temporairement dans sa mémoire. Si vous testez positif sur COVID-19, les personnes concernées devraient télécharger dans une base de données publique les chaînes numériques émises par leurs appareils au cours des 14 derniers jours. De cette façon, le reste des gens peuvent comparer les chaînes numériques collectées par leurs smartphones avec celles téléchargées dans la base de données, qui correspondent aux personnes qui ont été testées positives pour COVID-19.

Si une correspondance est trouvée, le système enverrait une notification à la personne qui a effectué le processus notant qu’elle aurait pu être exposée au virus. Cette notification serait en outre accompagnée des informations proposées par les pouvoirs publics avec les étapes suivantes à suivre.

“Pour ces transmissions, nous utilisons des techniques cryptographiques qui génèrent des chaînes numériques aléatoires et tournantes”, explique Ron Rivest, professeur au MIT et chercheur principal du projet. Le système est donc protégerait la vie privée des gens et cela empêcherait une surveillance individuelle de l’emplacement des utilisateurs.

Pour développer ce système, des chercheurs affirment s’être inspirés de Find My, L’outil d’Apple pour retrouver les appareils perdus ou volés. «Si mon téléphone est perdu, il peut commencer à transmettre un signal Bluetooth qui n’est rien de plus qu’un nombre aléatoire; c’est comme être au milieu de l’océan en déplaçant une lampe de poche. Si quelqu’un passe avec Bluetooth, votre téléphone ne saura rien de moi; cela ne fera que dire à Apple «hé, j’ai vu cette lumière» », explique Marc Zissman, membre du MIT Cybersecurity Laboratory.

Si une personne reçoit un diagnostic positif, votre médecin vous fournira un code QR qui vous permettra de télécharger l’historique des signaux Bluetooth émis par votre smartphone vers le cloud. Le reste des gens pourraient comparer, à partir d’une application, les chaînes stockées dans le cloud avec celles collectées par leur smartphone. En cas de correspondance, cela signifie que vous avez peut-être été en contact avec une personne infectée.

“Nous ne collectons pas l’emplacement, nous n’utilisons pas le GPS, nous n’attribuons pas votre identification personnelle ou numéro de téléphone à l’une des chaînes de numéros que votre téléphone émet (en utilisant Bluetooth”, explique Daniel Weitzner, un chercheur du MIT impliqué dans le projet.

Pour amener ce système dans la rue, l’un des plus grands défis est l’interopérabilité entre les plateformes (Android, iOS, etc.). Il est également nécessaire, en outre, la participation d’entreprises du secteur (comme Google, Apple ou Microsoft), ce qui permettrait un déploiement rapide et efficace sur des millions d’appareils dans le monde. «Ce projet se fait dans un véritable style académique. Ce n’est pas un concours, c’est un effort collectif », a déclaré Rivest.

