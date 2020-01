L’application mobile la plus impressionnante de Google obtient une nouvelle fonctionnalité qui m’a tout simplement époustouflé – .

La plupart des applications mobiles de Google sont formidables, et j’ai écrit à quel point je les aime plus de fois que je me souvienne. Je suis un utilisateur d’iPhone depuis la sortie du tout premier modèle en 2007, mais je suis un utilisateur de Google depuis encore plus longtemps et je continue de compter sur Google pour tant de choses. En fait, mon rêve est que Google prenne à peu près tout ce que je fais sur mon iPhone. Les applications et les services d’Apple se sont améliorés au fil des ans, mais je pense toujours qu’ils sont loin de Google dans tous les domaines clés. J’utilise Gmail pour le courrier électronique, Google Maps pour la cartographie, Google Voice comme téléphone professionnel, Google Photos pour organiser et sauvegarder mes photos, Google Agenda et bien d’autres applications Google sur mon iPhone. En fait, je ne dérange même plus Safari pour naviguer sur le Web, préférant plutôt utiliser l’application Google pour gérer les recherches et la navigation. Il y a une autre application Google sur mon téléphone que je n’utilise pas autant que je le souhaiterais, et Google vient d’annoncer qu’elle propose une nouvelle fonctionnalité formidable que j’ai hâte d’essayer.

Je ne voyage pas autant que je le souhaiterais de nos jours, principalement parce que je n’ai pas le temps. Cependant, lorsque je voyage, Google Translate est une aubaine. Cette brillante application élimine presque complètement la barrière de la langue, me permettant de parler en anglais et de faire traduire mes mots instantanément dans l’une des dizaines de langues différentes. Ensuite, la personne avec laquelle je discute peut répondre dans sa langue maternelle et Google Translate me lira ses commentaires en anglais. C’est génial… mais ça va encore s’améliorer.

Le rêve, si vous voulez, est la traduction en temps réel des conversations. Il existe déjà quelques produits différents qui essaient de le faire avec des écouteurs, et ils fonctionnent à des degrés divers. L’application Google Translate est beaucoup plus fiable à ce stade, mais elle est également assez lente. Une personne parle, puis l’application lit les phrases dans une nouvelle langue comme le ferait un traducteur humain. Cela fonctionne très bien et c’est évidemment mieux que rien, mais ne serait-ce pas bien s’il y avait aussi une option plus rapide? Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous d’un journaliste lors d’un petit événement Google hier, une option plus rapide est en préparation.

Nouveau sur Google Translate: une fonction de transcription qui peut traduire et transcrire la parole «en temps quasi réel», disponible sur l’application Android pic.twitter.com/IB15UhgE40

– Karissa Bell (@karissabe) 28 janvier 2020

Une nouvelle version à venir de l’application Google Translate sera capable de traduire et de transcrire des conversations en temps quasi réel, permettant à une personne de lire du texte dans sa langue maternelle pendant qu’une autre personne parle dans une langue différente. Ce n’est rien de moins que hallucinant. Voici une vidéo de la fonctionnalité en action:

Ouais… esprit: soufflé. Malheureusement, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Il est actuellement difficile de savoir exactement quand cette nouvelle fonctionnalité fantastique sera mise à la disposition du public, la société étant seulement prête à dire qu’elle s’efforce de la rendre disponible à un moment donné dans le futur.

