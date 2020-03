L’application Moment Pro Camera iOS reçoit une mise à jour importante pour prendre des laps de temps de niveau supérieur

Moment est sorti aujourd’hui avec une excellente mise à jour de son application Pro Camera pour iPhone, iPad et Apple Watch. Le changement de titre est une fonction time-lapse de niveau professionnel qui comprend un contrôle granulaire de l’intervalle et du nombre d’images, la durée, le bracketing de l’exposition, la possibilité d’inclure le flou de mouvement / les traînées lumineuses, etc.

Moment a rendu disponible la mise à jour Pro Camera 4.0 aujourd’hui sur l’App Store:

Notre nouvelle fonction time-lapse apporte le meilleur du time-lapse (intervalles de réglage) avec le meilleur de l’obturation lente (traînées lumineuses et flous). Nous les avons combinés en une expérience facile à utiliser pour que tout le monde puisse commencer à filmer des intervalles de temps sur son téléphone. Vous choisissez les intervalles, le nombre de prises de vue, le type de flou et nous vous indiquons la durée d’enregistrement. Toutes vos photos sont regroupées en une seule vidéo que vous pouvez exporter vers n’importe quel type de paramètre que vous souhaitez… y compris 4K.

Voici les changements dans la dernière version iOS de Pro Camera qui incluent un contrôle de haut niveau pour les intervalles de temps et plus:

Contrôles d’intervalle et de nombre de trames.

Calculateur de durée pour savoir combien de temps prendra la photo.

Utilisez le flou de mouvement et les traînées lumineuses avec votre time-lapse.

Bracketing de l’exposition pour créer des intervalles HDR.

Enregistrez vos paramètres en tant que préréglage personnalisé.

Exportez en 720p, 1080p et 4K.

Exportez des images individuelles, y compris des photos Raw 12MP

Possibilité de sélectionner votre débit binaire.

Nouveau niveleur d’horizon.

Possibilité de changer votre icône Pro Camera.

Pro Camera pour iOS est un téléchargement de 5,99 $ depuis l’App Store. Moment propose également une gamme d’excellents objectifs externes et d’autres équipements pour iPhone. Vous pouvez les consulter sur le site Web de Moment et sur la vitrine Amazon.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: