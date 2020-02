l’application Office tout-en-un est désormais accessible à tous

Comme son nom l’indique, l’application Office combine Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Cependant, le logiciel est plus qu’un dossier d’application glorifié. Un écran principal, par exemple, répertorie tous les fichiers que vous avez créés, modifiés ou récemment consultés dans les trois applications. C’est un flux simple, mais j’espère que Microsoft, qui vous aidera à garder une trace de ce que vous faites à l’école, au travail ou dans des projets personnels. En théorie, vous passerez moins de temps à fouiller dans les applications et vous perdrez moins de précieuses minutes à perfectionner des documents.

Tout-en-un Office: ce que vous pouvez faire avec cette belle application

Au bas de l’écran, vous trouverez une icône qui révèle trois options supplémentaires: note, objectifs et Documents. Le premier crée un post-it qui est immédiatement ajouté à votre flux historique. C’est un moyen utile d’écrire des réflexions ou des rappels lors des réunions ou d’ajouter une note explicative à un fichier Office dont vous pourriez avoir besoin plus tard. Curieusement, cependant, cette fonctionnalité n’utilise ni ne prend en charge le service OneNote de Microsoft. Un porte-parole a admis que plusieurs testeurs avaient demandé cette fonctionnalité et a promis que l’équipe du Bureau en tiendrait compte.

Pendant ce temps, Obbiettivi est un outil de numérisation de documents et de tableaux blancs qui est disponible depuis des années en tant qu’application autonome. La dernière option, Documents, affiche neuf raccourcis qui vous aident à démarrer dans chacune des applications Office. Ceux-ci incluent un document vierge pour Word, un tableau de numérisation pour Excel et une création à partir d’un modèle pour Powerpoint. Ils sont tous explicites et il y a suffisamment d’espace blanc sur l’écran que Microsoft pourrait investir pour en ajouter plus, si nécessaire.