L’application Photo Culling donne le coup d’envoi de la promesse de Canon de booster son logiciel d’édition automatisé

Canon a promis d’intensifier son jeu de traitement et d’édition de photos en 2020, en commençant par un nouveau plug-in Lightroom appelé Photo Culling, qui sera disponible pour trier automatiquement vos clichés à partir de février.

Propulsé par le moteur Computer Vision AI de Canon, le plugin sera installé dans Lightroom Classic et visera à vous épargner des heures de montage en sélectionnant des images pour “netteté, bruit, exposition, contraste, yeux fermés et yeux rouges”.

L’assistant d’édition virtuelle de Canon ne sera pas seulement une loi en soi – vous pourrez personnaliser les paramètres pour vous assurer qu’il choisit les bons types de photos. Mais l’objectif principal est de choisir en fonction de la qualité plutôt que du style ou du contenu. Il marquera également les photos avec des drapeaux de différentes couleurs dans Lightroom Classic pour les rendre plus faciles à trouver.

Naturellement, vous aurez besoin d’un abonnement Adobe Lightroom Classic pour l’utiliser, et l’application elle-même sera disponible exclusivement sur Adobe Exchange App Marketplace pour un abonnement mensuel, dont Canon n’a pas encore annoncé le prix.

De nombreux photographes utilisent Photo Mechanic pour importer des photos dans Lightroom en raison de sa gestion rapide des fichiers Raw, mais l’application Photo Culling de Canon semble certainement avoir un potentiel pour ceux qui souhaitent éditer le plus rapidement possible dans Lightroom Classic lui-même.

Fait intéressant, c’est le début d’une nouvelle grande poussée de Canon dans le logiciel d’édition et de traitement de nouvelle génération. Lors d’un événement de pré-briefing pour le 1DX Mark III, le spécialiste des produits d’imagerie professionnelle de Canon Europe, Mike Burnhill, a admis que le logiciel “est un domaine que nous avons négligé dans le passé” et a promis que le nouveau Canon Cloud Processing, qui sera bientôt disponible en version bêta. avec son logiciel DPP (Digital Photo Professional), est “une vision de la direction de Canon” et “montre comment Canon évolue”.

Obtenez sur mon cloud

(Crédit d’image: Canon)

Pour soutenir cela, Canon nous a montré un aperçu de son nouveau système Canon Cloud Processing pour les fichiers Raw. La version bêta, qui viendra avec le 1DX Mark III, est essentiellement une réduction du bruit basée sur le cloud – Canon nous a montré des images côte à côte, l’une montrant une photo prise à 51 200 ISO, et une autre après qu’elle ait été automatiquement traitée par son système cloud.

Comme vous vous en doutez, le traitement a effectivement fait ressortir plus de détails et de texture dans l’image. Mais comme sa nouvelle application Photo Culling, Canon Cloud Processing est plus symbolique que hallucinant dans sa forme actuelle – la société a promis que ce n’était que le “début de ce processus” vers l’édition et le traitement basés sur le cloud.

Étant donné que la société a annoncé en octobre 2019 qu’elle fermait son service de stockage de photos en nuage Canon Irista, il semble que la société d’appareils photo veuille devenir votre alliée de la retouche photo plutôt que le nec plus ultra pour tous vos précieux clichés.