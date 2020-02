l’application pour enfants atteint tous les utilisateurs Premium Family

Spotify: le service est disponible pour tous les utilisateurs de la famille

Le service s’adresse à toute personne abonnée Famille Spotify Premium au Royaume-Uni et en Australie. L’utilisateur pourra télécharger l’application gratuitement sur n’importe quel appareil iOS ou androïde. Les enfants peuvent accéder à une interface Spotify simplifiée et sans publicité. Ils peuvent écouter des chanteurs, des bandes sonores et des histoires adaptées à leur âge, selon que les parents ont sélectionné “Audio pour les jeunes enfants” ou “Audio pour les enfants plus âgés”. Un lancement mondial suivra bientôt.

De plus, si vous êtes un parent sur Twitter, vous avez probablement déjà vu la piste des dinosaures viraux dans Love Making the rounds (qui bien sûr a maintenant sa vidéo). La chanson est incroyablement triste. Il est composé de la fille de trois ans du chanteur Tom Rosenthal Fenn. Cela raconte l’histoire des dinosaures qui tombent amoureux et sont ensuite emportés par le Big Bang. Eh bien, ce sera sur la version britannique de la playlist Spotify Kids Music dès le lancement, ainsi que sur la playlist mondiale des dinosaures. Si vous avez été persécuté par Baby Shark au cours de la dernière année, il pourrait servir de nettoyant de bienvenue pour votre écoute et celle de vos enfants.