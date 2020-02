l’application pour enregistrer en utilisant votre smartphone!

Avis SATISPAY: l’application pour économiser de l’argent

Aujourd’hui, nous parlons d’un service comme Satispay, une application qui s’est imposée car elle nous permet d’économiser en achetant ce que nous aimons le plus. En fait, grâce à une série de programmes de cashback, de remises et de coupons, nous pouvons vraiment alléger nos dépenses presque sans ressentir le fardeau.

Description préliminaire

Mais qui se cache derrière ce service innovant? Ne fantasmez pas sur les organisations chinoises ou russes, vos données sont en sécurité. En fait Satispay a été développé par une équipe d’Italiens. Donc, en termes de sécurité, nous sommes vraiment protégés contre toute arnaque, également parce que la crainte aurait été si grande de confier aux serveurs étrangers la connexion directe à nos cartes de crédit et à nos comptes courants bancaires avec le compte de l’application.

Satispay ne plaisante pas sur la sécurité car il demande vérification des informations d’identification de votre IBAN. Une opération qui se fera par la réception par vous des montants de deux petits virements envoyés par l’application. L’inscription est très simple et nous vous invitons à utiliser notre code promo en dessous de la vidéo pour profiter immédiatement d’un crédit de 5 euros.

Fonctions Satispay

Sans faire d’autres préambules, commençons par allouer un budget à votre compte Satispay et disons que nous voulons avoir 50 euros par semaine. L’application retire automatiquement l’argent du compte, et lorsque nous utilisons ce budget dans toutes les structures affiliées au service (reconnaissable par le cachet), Satispay calculera la différence entre notre argent de départ et ceux dépensés afin qu’au début de la nouvelle semaine nous aurons toujours 50 euros.

Avec Satispay nous aurons alors l’opportunité de créer des “portefeuilles” pour décider comment atteindre le montant dont nous avons besoin pour une tâche donnée grâce à un plan d’épargne géré par l’application. Si nous voulons voyager aux USA en juin, nous pouvons donc créer un dossier qui recueille l’argent retiré par Satispay pour nous chaque mois. Un processus que nous pourrions gérer par nous-mêmes mais qu’un service aussi discret nous fait presque oublier que nous avons détourné de l’argent du salaire.

Avez-vous déjà entendu parler de cashback? Eh bien, chaque fois que nous achetons avec Satispay dans des établissements affiliés on peut accumuler petites sommes d’argent re-crédité en fonction de ce que vous dépensez.

De plus, l’application peut être utilisée dans le partage des paiements lorsque nous mangeons avec des amis et que nous ne pouvons pas partager la facture. Avec Satispay, vous pouvez envoyer votre pièce en espèces directement et en quelques secondes à l’ami qui a décidé de le faire pour vous.

Autres fonctions

En plus de ce qui vient d’être décrit, sur Satispay il existe de nombreuses autres fonctions pour gérer les paiements des biens et services. Dans le menu de l’application, nous aurons la possibilité de faire des recharges par téléphone, d’utiliser l’outil PagoPA, de payer des factures, des timbres de voiture et de moto, ou de créer des enveloppes cadeaux telles que celles qui sont physiquement livrées aux conjoints lors des mariages. En plus toute une série de paiements automatiques peuvent être gérés des services que vous ne souhaitez pas transférer sur le compte bancaire via RID / SSD.

Evidemment tous ces aspects utiles et très intuitifs ils n’ont aucun sens en l’absence de connexion Internet, et c’est peut-être le seul aspect négatif de Satispay par rapport à d’autres services que nous avons déjà vu dans nos pages Tecnoandroid.