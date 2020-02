L’application repensée de Spotify est beaucoup plus facile à utiliser – .

Spotify est l’une des applications quotidiennes les plus utilisées par de nombreux utilisateurs sur leur appareil mobile, donc à chaque fois qu’elle modifie même modestement l’application (liée à sa conception ou autre), elle sera remarquée et utilisée par un vaste public mondial. Le streamer de musique a récemment proposé une mise à jour qui a rendu les podcasts plus faciles à faire apparaître pour leur public croissant sur la plate-forme – et aujourd’hui, le streamer a annoncé un nouveau look pour l’application que les abonnés gratuits et premium peuvent apprécier sur iOS (avec une mise à jour Android) Bientôt disponible).

La mise à jour comprend “une interface plus simple et plus simple à utiliser”, a déclaré la société aujourd’hui, “avec de nouveaux designs pour des icônes exploitables qui rendront la lecture de votre chanson ou liste de lecture préférée aussi simple que le toucher d’un bouton”. Lisez la suite pour voir ce qui a changé.

En voici un que les utilisateurs Premium devraient remarquer tout de suite – les boutons d’action sont désormais collectés au même endroit au lieu d’être répartis dans l’application, ce qui permet non seulement une expérience utilisateur simplifiée, mais facilite également l’utilisation de l’application d’une seule main. “Toutes les actions, y compris” j’aime “,” jouer “et” télécharger “pour les utilisateurs Premium sont regroupées dans la partie centrale de l’écran”, a annoncé jeudi la société dans un article de blog.

“De plus, le téléchargement pour écouter sans Wi-Fi (pour nos utilisateurs Premium) a désormais une nouvelle icône – la même que celle que nous utilisons pour les podcasts. De plus, la nouvelle ligne est votre guichet unique pour tout ce que vous voudrez faire d’une seule main – l’expérience est beaucoup plus adaptative et répond à la taille de votre appareil. “

Un autre changement concerne le bouton Lecture aléatoire de Spotify, que la mise à jour a essayé de rendre «plus simple et plus universel». La nouvelle conception des boutons, selon l’entreprise, réduit la diffusion en continu au clic d’un seul bouton qui comprend l’icône de lecture aléatoire:

Enfin, Spotify montre également l’art caché des pistes de chansons dans toutes les vues, sauf la vue «Album», que le streamer espère qu’il sera plus facile de naviguer dans l’application et de trouver des chansons familières. “De plus,” dit la société à propos de la mise à jour, “nous mettrons en évidence les chansons que vous avez déjà” aimées “en affichant l’icône du cœur à côté du nom de la piste.”

Ce changement ne survient que quelques jours après une autre mise à jour majeure d’une partie de votre expérience Spotify que vous avez peut-être déjà remarquée – celle-ci, liée à la playlist massivement populaire New Music Friday du streameur que la société décrit comme «une sélection organisée des plus prévu de nouveaux morceaux de la semaine. “

Les modifications apportées à la liste, qui compte quelque 8 millions d’adeptes dans le monde, incluent un nouveau logo et un nouveau schéma de couleurs, et le streamer a également lancé une campagne de marketing pour en informer davantage d’utilisateurs.

